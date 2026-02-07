CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
L’Associazione Stampa Romana cambia sede
Associazioni 25 Feb 2026

L’Associazione Stampa Romana cambia sede

Gli uffici del sindacato regionale, dell' Inpgi e della Casagit Lazio si sono trasferiti presso la nuova sede di Via Giuseppe Gioacchino Belli, 122 (quartiere Prati).

A partire da martedì 24 Febbraio 2026 gli uffici dell’Associazione Stampa Romana, dell'Inpgi e della Casagit Lazio si sono trasferiti presso la nuova sede di Via Giuseppe Gioacchino Belli, 122 (quartiere Prati).

Resteranno invariati tutti i contatti telefonici e gli indirizzi e-mail abituali. Per qualsiasi necessità è possibile chiamare i seguenti recapiti telefonici:
06/68402732 (Ufficio segreteria)
06/68402739 (Ufficio sindacale)
06/68402704 (Uffici Casagit/Inpgi)
06/68402731 (Uffici Amministrazione e Formazione). (anc)

@fnsisocial
Associazioni
25 Feb 2026
Marcia antimafia Bagheria – Casteldaccia, il 26 febbraio la 43sima edizione. Presente una delegazione di Assostampa Sicilia
Associazioni
23 Feb 2026
Dopo sette anni giustizia per i giornalisti della Città di Salerno. Fnsi e Sugc: «Troppo tardi»
Associazioni
23 Feb 2026
Asva, il 9 marzo l'assemblea per varare il nuovo Statuto e i bilanci
 Le altre news

Articoli correlati

Vertenze19 Feb 2026
Radio Radicale, Fnsi e Stampa Romana: «Con finanziamento dimezzato futuro a rischio»
Minacce16 Feb 2026
Minacce a collaboratore de L’Altopiano e Giornale di Vicenza, solidarietà unanime di Sgv e Odg Veneto
Premi e Concorsi13 Feb 2026
Ast e Ussi Toscana promuovono il Premio giornalistico ‘Estra per lo sport: l’energia delle buone notizie’
Minacce11 Feb 2026
Nuove minacce a Salvo Palazzolo, Assostampa Sicilia: «Raccontare la verità è alla base della legalità»
Lutto09 Feb 2026
Morta la giornalista Angela Azzaro, il cordoglio di Stampa Romana
Minacce07 Feb 2026
Agrigento, intimidazione a giornalista. Assostampa: «Vicini al collega, si faccia piena luce sul grave atto»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits