L’Associazione Stampa Romana cambia sede

25 Feb 2026

L’Associazione Stampa Romana cambia sede

Gli uffici del sindacato regionale, dell' Inpgi e della Casagit Lazio si sono trasferiti presso la nuova sede di Via Giuseppe Gioacchino Belli, 122 (quartiere Prati).

A partire da martedì 24 Febbraio 2026 gli uffici dell’Associazione Stampa Romana, dell'Inpgi e della Casagit Lazio si sono trasferiti presso la nuova sede di Via Giuseppe Gioacchino Belli, 122 (quartiere Prati).



Resteranno invariati tutti i contatti telefonici e gli indirizzi e-mail abituali. Per qualsiasi necessità è possibile chiamare i seguenti recapiti telefonici:

06/68402732 (Ufficio segreteria)

06/68402739 (Ufficio sindacale)

06/68402704 (Uffici Casagit/Inpgi)

06/68402731 (Uffici Amministrazione e Formazione). (anc)