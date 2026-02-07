L’Associazione Stampa Romana cambia sede
Associazioni 25 Feb 2026
L’Associazione Stampa Romana cambia sede
A partire da martedì 24 Febbraio 2026 gli uffici dell’Associazione Stampa Romana, dell'Inpgi e della Casagit Lazio si sono trasferiti presso la nuova sede di Via Giuseppe Gioacchino Belli, 122 (quartiere Prati).
Resteranno invariati tutti i contatti telefonici e gli indirizzi e-mail abituali. Per qualsiasi necessità è possibile chiamare i seguenti recapiti telefonici:
06/68402732 (Ufficio segreteria)
06/68402739 (Ufficio sindacale)
06/68402704 (Uffici Casagit/Inpgi)
06/68402731 (Uffici Amministrazione e Formazione). (anc)
