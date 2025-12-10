CERCA
Minacce 07 Feb 2026

Agrigento, intimidazione a giornalista. Assostampa: «Vicini al collega, si faccia piena luce sul grave atto»

Squarciate le gomme dell'auto di Calogero Giuffrida, direttore del portale Comunicalo.it e collaboratore di diverse testate. Il sindacato provinciale: «Siamo certi che questo vile gesto sia la risposta scomposta di chi teme la luce dei riflettori su vicende opache e illegali. Se l'obiettivo era quello di silenziare la stampa o di scoraggiare il racconto della verità, gli autori hanno fallito».

La segreteria provinciale di Assostampa Agrigento esprime «la più totale e incondizionata solidarietà al collega Calogero Giuffrida, direttore del portale Comunicalo.it e collaboratore di diverse testate, vittima di un grave atto intimidatorio a Eraclea Minoa». Così il sindacato in una nota pubblicata anche sul sito web di Assostampa Sicilia, venerdì 6 febbraio 2026.

«Il taglio delle gomme dell'auto del collega, avvenuto mentre si trovava in una zona boschiva per documentare il territorio, rappresenta un attacco diretto non solo alla persona, ma al diritto-dovere di cronaca che Giuffrida esercita con coraggio e puntigliosità», prosegue Assostampa.

«Siamo certi – rimarcano i rappresentanti sindacali – che questo vile gesto sia la risposta scomposta di chi teme la luce dei riflettori su vicende opache e illegali. Se l'obiettivo era quello di silenziare la stampa o di scoraggiare il racconto della verità, gli autori hanno fallito: l'intera categoria dei giornalisti agrigentini si stringe attorno a Calogero, pronti a continuare le battaglie di civiltà e legalità che il nostro territorio esige. Non permetteremo che la strategia del danneggiamento e della minaccia diventi uno strumento di censura».

La segreteria del sindacato provinciale invita, quindi, le autorità competenti «a fare piena luce sull'accaduto e a individuare i responsabili nel più breve tempo possibile, per garantire che ogni giornalista possa continuare a operare in sicurezza e libertà. Assostampa Agrigento continuerà a monitorare la situazione con la massima attenzione, restando al fianco di Calogero Giuffrida in ogni sede necessaria». (mf)

Minacce
06 Feb 2026
