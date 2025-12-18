CERCA
Foto: ImagoEconomica/Fnsi
Associazioni 03 Gen 2026

Napoli, rubati 6 computer nella redazione di Repubblica: la solidarietà del Sugc ai colleghi

Il sindacato regionale condanna «con fermezza l’accaduto perché episodi di questo tipo aggravano le condizioni operative di chi è impegnato ogni giorno sul territorio».

Sono in corso le indagini dei carabinieri per il furto subito dalla redazione napoletana del quotidiano la Repubblica, perpetrato nei giorni scorsi, durante il quale ignoti hanno rubato sei computer portatili dagli uffici della testata. Lo riporta l’Adnkronos sabato 3 gennaio 2026. Nel frattempo, nell'area interessata, la Prefettura ha disposto che saranno ulteriormente intensificati i servizi di controllo e vigilanza.

Il Sindacato Unitario Giornalisti della Campania esprime «piena solidarietà ai colleghi» e condanna «con fermezza l’accaduto perché episodi di questo tipo aggravano le condizioni operative di chi è impegnato ogni giorno sul territorio».

Il sindacato regionale «confida nell’operato delle forze dell’ordine e auspica che le indagini conducano rapidamente all’individuazione dei responsabili, ribadendo la propria vicinanza ai colleghi». (anc)

