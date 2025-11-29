L’Albero dei precari 2025 (Foto: da assostampasicilia.it)

20 Dic 2025

Assostampa Sicilia, ‘L’albero dei precari 2025’ a sostegno dei giornalisti del Gruppo Gedi

“L’albero dei giornalisti precari 2025”, il quarto ideato e realizzato da Valerio Tripi consigliere regionale di Assostampa e Tiziana Tavella presidente del consiglio regionale e coordinatrice della Clan-Fnsi è stato rivestito con le pagine di Repubblica più significative della vertenza in corso ed imbavagliato con un bavaglio rosso a simboleggiare il rischio grave per la democrazia e libertà di stampa. Come puntale è stato utilizzato il contratto nazionale lavoro dei giornalisti Fnsi - Fieg unito alla testata del giornale per sottolinearne l’importanza assoluta che questo ha nella difesa dei diritti dei giornalisti e dell’informazione nazionale.



«Oggi i lavoratori e le lavoratrici del gruppo Gedi giornaliste e giornalisti, poligrafiche e poligrafici, collaboratrici precarie e collaboratori precari - dicono Tripi e Tavella - sono impegnati non soltanto in una difesa del proprio posto di lavoro, ma di veri e propri presidi di libertà e democrazia quali le storiche testate del gruppo sono. Con questo gesto simbolico vogliamo sottolineare l’impegno del sindacato unitario dei giornalisti siciliano a tutela dei diritti di ogni componente dell’informazione libera, indipendente e plurale». (Da assostampasicilia.it)