Cateno De Luca (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

18 Dic 2025

Sicilia, Cateno De Luca attacca di nuovo Giacinto Pipitone. Assostampa: «Più rispetto per i giornalisti»

Il deputato regionale ha, fra l'altro, accusato pubblicamente il cronista di aver tenuto un «comportamento scorretto» nel corso di una conferenza stampa. Il sindacato regionale: «No a pressioni e condizionamenti. Si torni a un dialogo più sereno e più opportuno».

L'Associazione siciliana della stampa «stigmatizza il nuovo attacco rivolto dal deputato regionale Cateno De Luca al collega del Giornale di Sicilia Giacinto Pipitone, accusato pubblicamente di aver tenuto un "comportamento scorretto" nel corso di una conferenza stampa e di esercitare una "costante censura di Sud Chiama Nord", partito di riferimento di De Luca». Così il sindacato regionale in una nota pubblicata mercoledì 17 dicembre 2025 anche sul proprio sito web.



«Pur riconoscendo - rileva l'Associazione - il legittimo diritto di un esponente politico a esprimere critiche e osservazioni, anche dure purché espresse con toni sobri e rispettosi del ruolo dell'informazione, Assostampa ribadisce l'autonomia e l'indipendenza professionale di ciascun giornalista, che alla luce della propria professionalità, e sotto la propria responsabilità, valuta di volta in volta quali fatti costituiscano una notizia e quali eventi siano da seguire, senza per questo dover subire condizionamenti, pressioni o peggio essere messo pubblicamente alla berlina. Comportamento quest'ultimo ancora più grave se fatto da chi ricopre una carica pubblica».



L'Associazione siciliana della stampa «ribadisce, quindi, la correttezza deontologica del cronista e si augura che, nel rispetto dei rispettivi ruoli, si possa tornare a un dialogo più sereno e più opportuno». (mf)