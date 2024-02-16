Foto: assostampasicilia.it

02 Gen 2026

Siracusa, morto Corrado Maiorca. Il cordoglio di Assostampa Sicilia

Dopo l'esordio alla Gazzetta di Siracusa è stato uno dei giornalisti di punta del Giornale di Sicilia. Già segretario di Assostampa Siracusa negli anni '90, aveva 65 anni. Il sindacato regionale: «Il 2026 per il giornalismo siciliano si apre con una notizia che ha lasciato sgomenti».

L'Associazione Stampa Siciliana piange la morte del collega Corrado Maiorca, 65 anni, già segretario di Assostampa Siracusa negli anni '90. «Il 2026 per il giornalismo siciliano si apre con una notizia che ha lasciato sgomenti, l'improvvisa scomparsa di Corrado Maiorca», si legge sul sito web del sindacato regionale.



«Il giornalismo è stato la sua grande passione segnando una vita professionale piena di importanti collaborazioni, quelle con Il Corriere della Sera, Il Giorno, Il Corriere dello Sport. Dopo l'esordio professionale a metà degli anni 80 nella Gazzetta di Siracusa, è stato uno dei giornalisti di punta del Giornale di Sicilia, occupandosi, da vicecaporedattore, anche del coordinamento delle redazioni siciliane del GdS», ricorda l'Assostampa.



«È stato l'inventore di quello che, in via Lincoln, veniva chiamato 'metodo Maiorca': incentivare l'informazione dalle province per fare sentire il Giornale di Sicilia sempre più vicino alla gente e ai lettori. In via Tevere, la sede della redazione siracusana del Giornale di Sicilia, si sono formati numerosi giornalisti. Da Assostampa Sicilia - conclude il sindacato - un abbraccio forte alla moglie e collega Lucia Basso e al figlio Gabriele». (mf)