CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: assostampasicilia.it
Lutto 02 Gen 2026

Siracusa, morto Corrado Maiorca. Il cordoglio di Assostampa Sicilia

Dopo l'esordio alla Gazzetta di Siracusa è stato uno dei giornalisti di punta del Giornale di Sicilia. Già segretario di Assostampa Siracusa negli anni '90, aveva 65 anni. Il sindacato regionale: «Il 2026 per il giornalismo siciliano si apre con una notizia che ha lasciato sgomenti».

L'Associazione Stampa Siciliana piange la morte del collega Corrado Maiorca, 65 anni, già segretario di Assostampa Siracusa negli anni '90. «Il 2026 per il giornalismo siciliano si apre con una notizia che ha lasciato sgomenti, l'improvvisa scomparsa di Corrado Maiorca», si legge sul sito web del sindacato regionale.

«Il giornalismo è stato la sua grande passione segnando una vita professionale piena di importanti collaborazioni, quelle con Il Corriere della Sera, Il Giorno, Il Corriere dello Sport. Dopo l'esordio professionale a metà degli anni 80 nella Gazzetta di Siracusa, è stato uno dei giornalisti di punta del Giornale di Sicilia, occupandosi, da vicecaporedattore, anche del coordinamento delle redazioni siciliane del GdS», ricorda l'Assostampa.

«È stato l'inventore di quello che, in via Lincoln, veniva chiamato 'metodo Maiorca': incentivare l'informazione dalle province per fare sentire il Giornale di Sicilia sempre più vicino alla gente e ai lettori. In via Tevere, la sede della redazione siracusana del Giornale di Sicilia, si sono formati numerosi giornalisti. Da Assostampa Sicilia - conclude il sindacato - un abbraccio forte alla moglie e collega Lucia Basso e al figlio Gabriele». (mf)

@fnsisocial
Lutto
30 Dic 2025
Addio a Piergiorgio Orsini, decano dei giornalisti abruzzesi. Il cordoglio di Sga
Lutto
29 Dic 2025
È morto Diego Degan, il ricordo del Sindacato giornalisti Veneto
Lutto
26 Dic 2025
Addio a Giampaolo Gozzi, una vita per il sindacato in difesa dei giornalisti
 Le altre news

Articoli correlati

Istituzioni02 Gen 2026
Mattarella, il ricordo dei giornalisti vittime del terrorismo nel discorso di fine anno
Associazioni15 Set 2025
Dieci anni senza Dante Ciliani, il ricordo dell'Associazione stampa Umbra
Anniversario08 Lug 2025
Dieci anni senza Santo Della Volpe, il ricordo della Fnsi
Anniversario10 Giu 2024
Centenario delitto Matteotti, Fnsi: «Una targa per ricordarne l'attività di giornalista»
Anniversario20 Mar 2024
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, Mattarella: «Assassini e mandanti ancora senza nome: una ferita che riguarda tutti»
Internazionale16 Feb 2024
Navalny, l'oppositore di Putin muore in carcere. Era detenuto dal 2021
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits