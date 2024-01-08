Diego Degan (Foto: da sindacatogiornalistiveneto.it)

29 Dic 2025

È morto Diego Degan, il ricordo del Sindacato giornalisti Veneto

L’ultimo saluto al collega scomparso si terrà mercoledì 31 dicembre 2025 alle 9 alla Casa funeraria Zanella di Adria

«Dopo una lunga malattia è morto questa mattina, lunedì 29 dicembre, all’ospedale di Adria il collega Diego Degan. Aveva 63 anni». Ne dà notizia il Sindacato giornalisti Veneto sul suo sito web.



Il sindacato regionale ricorda il collega scomparso: «Giornalista animato da una forte passione sociale e civile, trasmessagli dal padre che era stato sindacalista della Cgil, Diego Degan era collaboratore del Gazzettino, al quale era approdato dopo anni di lavoro alla Nuova Venezia. Originario di Cavarzere, ha seguito a lungo le cronache di tra Delta del Po e Bassa Veneziana, tra Adria e Chioggia. Non solo quotidiani, nella sua vicenda professionale, ma pure esperienze nei periodici tra cui spicca quella di Bloc Notes che, insieme alla compagna Cristina Fortunati, fondò e condusse per diversi anni a cavallo tra gli anni ’90 e l’inizio dei 2000».



La scomparsa di Degan, conclude Sgv, «lascia un grande vuoto per Cristina, cui il Sindacato giornalisti Veneto si stringe, i parenti, gli amici, i colleghi, i tanti che gli hanno voluto bene e in lui hanno apprezzato il cronista documentato e rigoroso, la persona mossa da valori solidi di libertà e giustizia. L’ultimo saluto, con rito civile, mercoledì 31 dicembre alle 9 alla Casa funeraria Zanella di Adria». (anc)