CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Diego Degan (Foto: da sindacatogiornalistiveneto.it)
Lutto 29 Dic 2025

È morto Diego Degan, il ricordo del Sindacato giornalisti Veneto

L’ultimo saluto al collega scomparso si terrà mercoledì 31 dicembre 2025 alle 9 alla Casa funeraria Zanella di Adria

«Dopo una lunga malattia è morto questa mattina, lunedì 29 dicembre, all’ospedale di Adria il collega Diego Degan. Aveva 63 anni». Ne dà notizia il Sindacato giornalisti Veneto sul suo sito web.

Il sindacato regionale ricorda il collega scomparso: «Giornalista animato da una forte passione sociale e civile, trasmessagli dal padre che era stato sindacalista della Cgil, Diego Degan era collaboratore del Gazzettino, al quale era approdato dopo anni di lavoro alla Nuova Venezia. Originario di Cavarzere, ha seguito a lungo le cronache di tra Delta del Po e Bassa Veneziana, tra Adria e Chioggia. Non solo quotidiani, nella sua vicenda professionale, ma pure esperienze nei periodici tra cui spicca quella di Bloc Notes che, insieme alla compagna Cristina Fortunati, fondò e condusse per diversi anni a cavallo tra gli anni ’90 e l’inizio dei 2000».

La scomparsa di Degan, conclude Sgv, «lascia un grande vuoto per Cristina, cui il Sindacato giornalisti Veneto si stringe, i parenti, gli amici, i colleghi, i tanti che gli hanno voluto bene e in lui hanno apprezzato il cronista documentato e rigoroso, la persona mossa da valori solidi di libertà e giustizia. L’ultimo saluto, con rito civile, mercoledì 31 dicembre alle 9 alla Casa funeraria Zanella di Adria». (anc)

@fnsisocial
Lutto
26 Dic 2025
Addio a Giampaolo Gozzi, una vita per il sindacato in difesa dei giornalisti
Lutto
23 Dic 2025
Addio a Giovanni Masotti, il cordoglio di Ast e Stampa Romana
Lutto
23 Dic 2025
È morto Gianni Melidoni, decano dei giornalisti sportivi. Il ricordo di Stampa Romana
 Le altre news

Articoli correlati

Associazioni15 Set 2025
Dieci anni senza Dante Ciliani, il ricordo dell'Associazione stampa Umbra
Anniversario08 Lug 2025
Dieci anni senza Santo Della Volpe, il ricordo della Fnsi
Anniversario10 Giu 2024
Centenario delitto Matteotti, Fnsi: «Una targa per ricordarne l'attività di giornalista»
Anniversario20 Mar 2024
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, Mattarella: «Assassini e mandanti ancora senza nome: una ferita che riguarda tutti»
Internazionale16 Feb 2024
Navalny, l'oppositore di Putin muore in carcere. Era detenuto dal 2021
Anniversario08 Gen 2024
Beppe Alfano, 31 anni fa l'assassinio del giornalista. Gli appuntamenti a Barcellona Pozzo di Gotto
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits