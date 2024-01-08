La copertina del libro ‘Piergiorgio Orsini – 50 anni in cronaca’

30 Dic 2025

Addio a Piergiorgio Orsini, decano dei giornalisti abruzzesi. Il cordoglio di Sga

Il cronista è morto all’età di 85 anni. Il funerale si svolgerà il 31 dicembre 2025 alle 9:30 nella chiesa di Sant'Antonio a Montesilvano.

«Alla sua Montesilvano ha dedicato oltre mezzo secolo di racconto puntuale e appassionato, sulle colonne del Messaggero, la sua seconda casa, e nei numerosi saggi dedicati alla singolare parabola del paese diventato città. Piergiorgio Orsini, per tutti PGO dalla sigla che accompagnava molte delle sue corrispondenze, è morto ieri a 85 anni. Un decano della categoria al quale il Sindacato Giornalisti Abruzzesi rivolge un pensiero commosso». Lo rende noto il sindacato regionale in un comunicato diffuso martedì 30 dicembre 2025.



Sga prosegue nel ricordo del giornalista scomparso: «Nel 2019 un libro edito da Pescarabruzzo, ‘Piergiorgio Orsini - 50 anni in cronaca’ ha raccolto gran parte dei suoi articoli. E l'estate scorsa PGO ha ricevuto anche l'abbraccio dei suoi alunni di 30 anni fa, a coronamento della lunga carriera di professore di materie letterarie. Per Montesilvano, che continuava a chiamare “il mio paese”, è stato un'istituzione. Diceva: “Scrivo secondo la regola di Indro Montanelli, anche l'ultimo lettore deve capire”. E tra i suoi lettori non pochi erano anche suoi ex alunni, particolare che ha conferito alle sue corrispondenze il pregio dell'umanità anche di fronte ai risvolti più duri della cronaca».



Sga conclude: «Da oggi l'omaggio a PGO è possibile nella Casa Funeraria Verrocchio. Il funerale domani alle 9:30 nella chiesa di Sant'Antonio a Montesilvano. Il Sindacato Giornalisti Abruzzesi abbraccia con affetto il figlio Amerigo e tutti i familiari di Piergiorgio Orsini». (anc)