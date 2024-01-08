CERCA
Giampaolo Gozzi
Lutto 26 Dic 2025

Addio a Giampaolo Gozzi, una vita per il sindacato in difesa dei giornalisti

Dirigente sindacale per quarant'anni in Fnsi, si è spento nel pomeriggio di Natale 2025. Durante tutta la sua vita professionale si è battuto con tenacia per i diritti dei colleghi, attraversando l'Italia in lungo e in largo per affiancare nelle vertenze Cdr e Associazioni regionali di Stampa.

Un triste Natale per la famiglia della Fnsi. Si è spento nel pomeriggio del 25 dicembre 2025, nella sua casa di Roma, Giampaolo Gozzi, per decenni dirigente del Dipartimento sindacale della Federazione nazionale della Stampa italiana, di cui è stato anche vicedirettore.

Bolognese di origini ma romano d'adozione, profondo conoscitore del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto con la Fieg, che ha contribuito a redigere, per tutta la sua vita professionale si è battuto con tenacia per i diritti dei giornalisti, attraversando l'Italia in lungo e in largo per affiancare nelle vertenze Comitati di redazione e Associazioni regionali di Stampa.

In Fnsi dagli anni '70, Gozzi era in pensione dal 2017, «dopo oltre 41 anni di attività sindacale e più di tremila vertenze di lavoro», come scrisse su Facebook in occasione del pensionamento. Lascia la compagna Barbara, il figlio Simone e due nipotini.

A loro, agli amici e colleghi che hanno potuto conoscere e apprezzare Giampaolo giunga l'abbraccio commosso della Federazione nazionale della Stampa italiana. (mf)

