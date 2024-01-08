CERCA
Marco Benedetto nel 2009 (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Lutto 12 Dic 2025

È morto Marco Benedetto, fu amministratore delegato del Gruppo Espresso

Il giornalista aveva 80 anni. Aveva guidato l'intero gruppo editoriale facente capo a Carlo De Benedetti dal 1992 al 2008.

È morto a Roma nella sua abitazione ad 80 anni Marco Benedetto. Ne dà notizia l’agenzia Ansa venerdì 12 dicembre 2025. Benedetto iniziò la sua attività professionale come giornalista presso l'Ansa, lavorando nelle sedi di Genova e poi Londra.  Successivamente aveva ricoperto il ruolo di capo ufficio stampa alla Fiat, per poi divenire amministratore delegato dell'Editrice La Stampa. Poi dal 1984 era passato al Gruppo Espresso, sempre come amministratore delegato, anche per la Finegil che si occupava delle testate locali del gruppo.

Dal 1992 al 2008 ha guidato l'intero gruppo editoriale facente capo a Carlo De Benedetti. La sua uscita segnò un momento importante di passaggio per il gruppo del quotidiano la Repubblica. (anc)

