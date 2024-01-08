Roberto Ettorre (Foto: da Facebook)

22 Nov 2025

Addio a Roberto Ettorre, il cordoglio del Sindacato giornalisti abruzzesi

Il cronista era stato responsabile regionale dell’Agenzia giornalistica Italia e consigliere regionale dell’Odg.

«È morto questa mattina all’Aquila il collega Roberto Ettorre, per anni responsabile regionale dell’Agenzia giornalistica Italia. Cronista di razza, tra i protagonisti di una stagione professionalmente indimenticabile, ha seguito con grande attenzione professionale i principali fatti di cronaca che si sono verificati in Abruzzo negli ultimi decenni. Impegnato negli istituti di categoria è stato anche consigliere regionale dell’Ordine dei giornalisti». Lo rende noto con un comunicato diffuso sabato 22 novembre 2025 il Sindacato giornalisti abruzzesi, che «abbraccia con grandissimo affetto la figlia Paolina ed è vicino a tutte le persone che a Roberto hanno voluto bene». (anc)