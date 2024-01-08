Ast in lutto, è morto Maurizio Berlincioni

11 Nov 2025

Il sindacato regionale ricorda il collega scomparso: «Era fotoreporter apprezzatissimo, autore di libri e di servizi in esclusiva non solo in Italia, ma anche in Europa e negli Stati Uniti».

«L'Associazione Stampa Toscana, con il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti del sindacato dei giornalisti, partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa del collega Maurizio Berlincioni, fotoreporter apprezzatissimo, autore di libri e di servizi in esclusiva non solo in Italia, ma anche in Europa e negli Stati Uniti». Lo si legge in una nota diffusa dal sindacato regionale martedì 11 novembre 2025.



L’Ast prosegue con il ricordo del collega scomparso: «Nato a Firenze a fine novembre 1943 (a fine mese avrebbe compiuto 82 anni), Berlincioni si dedicò alla fotografia all'inizio degli anni '60. Nel 1980 venne iscritto all'Ordine dei giornalisti e anche all'Associazione Stampa Toscana. La sua vita è stata un susseguirsi d'immagini, di scatti, di sorprese».



L’Associazione Stampa Toscana conclude: «Sarà esposto alle Cappelle del Commiato da domani, 12 novembre 2025, dalle 11. Il giorno successivo, giovedì 13 dicembre, alle 11, riceverà l'ultimo saluto attraverso una cerimonia laica sempre alle Cappelle del Commiato». (anc)