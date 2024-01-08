Giovanni Masotti (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

23 Dic 2025

Addio a Giovanni Masotti, il cordoglio di Ast e Stampa Romana

Il giornalista era un volto storico della Rai. È stato conduttore di Tg e di programmi di approfondimento, giornalista parlamentare e inviato, ha ricoperto il ruolo di condirettore e di corrispondente da Londra e Mosca.

L ‘Associazione Stampa Romana, in una nota diffusa lunedì 22 dicembre 2025, «esprime profondo cordoglio per la morte di Giovanni Masotti, volto storico della Rai, dove, dopo una carriera iniziata nella carta stampata e nell’emittenza radiofonica, è stato conduttore di Tg e di programmi di approfondimento, giornalista parlamentare e inviato, ha ricoperto il ruolo di condirettore e di corrispondente da Londra e Mosca. Stampa Romana, cui Giovanni Masotti era iscritto, si stringe ai suoi familiari».



Esprimono «profondo cordoglio, non senza commozione» per la morte del giornalista anche il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana. Masotti, ricorda l’Ast, «è stato inviato, conduttore e vicedirettore del TG2 Rai, oltre che corrispondente da Londra e da Mosca, ma alcuni decenni fa aveva lavorato a La Nazione, in cronaca di Firenze, e aveva debuttato nella televisione del giornale, all'inizio degli anni Ottanta, ossia "TeleNazione", inserita nell'emittente "Rete A". All'inizio degli anni Novanta, Giovanni passò alla Rai, nella sede di Firenze, per poi approdare al TG2 come giornalista parlamentare: dal 1994 al 1997 condusse l'edizione delle 23,30. Successivamente venne nominato caporedattore del politico e, nel 2002, divenne vicedirettore del TG2 dal Parlamento, l'esperienza televisiva culminò con la corrispondenza Rai dall'estero, a Londra e di Mosca».



Assostampa Toscana esprime la sua vicinanza alla famiglia, ricordando un collega che, anche in Toscana, ha saputo lasciare una radicata impronta umana e professionale». (anc)