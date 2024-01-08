CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Giovanni Masotti (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Lutto 23 Dic 2025

Addio a Giovanni Masotti, il cordoglio di Ast e Stampa Romana

Il giornalista era un volto storico della Rai. È stato conduttore di Tg e di programmi di approfondimento, giornalista parlamentare e inviato, ha ricoperto il ruolo di condirettore e di corrispondente da Londra e Mosca.

L ‘Associazione Stampa Romana, in una nota diffusa lunedì 22 dicembre 2025, «esprime profondo cordoglio per la morte di Giovanni Masotti, volto storico della Rai, dove, dopo una carriera iniziata nella carta stampata e nell’emittenza radiofonica, è stato conduttore di Tg  e di programmi di approfondimento, giornalista parlamentare e inviato, ha ricoperto il ruolo di condirettore e di corrispondente da Londra e Mosca. Stampa Romana, cui Giovanni Masotti era iscritto, si stringe ai suoi familiari».

Esprimono «profondo cordoglio, non senza commozione» per la morte del giornalista anche il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana. Masotti, ricorda l’Ast, «è stato inviato, conduttore e vicedirettore del TG2 Rai, oltre che corrispondente da Londra e da Mosca, ma alcuni decenni fa aveva lavorato a La Nazione, in cronaca di Firenze, e aveva debuttato nella televisione del giornale, all'inizio degli anni Ottanta, ossia "TeleNazione", inserita nell'emittente "Rete A". All'inizio degli anni Novanta, Giovanni passò alla Rai, nella sede di Firenze, per poi approdare al TG2 come giornalista parlamentare: dal 1994 al 1997 condusse l'edizione delle 23,30. Successivamente venne nominato caporedattore del politico e, nel 2002, divenne vicedirettore del TG2 dal Parlamento, l'esperienza televisiva culminò con la corrispondenza Rai dall'estero, a Londra e di Mosca».

Assostampa Toscana esprime la sua vicinanza alla famiglia, ricordando un collega che, anche in Toscana, ha saputo lasciare una radicata impronta umana e professionale». (anc)

@fnsisocial
Lutto
23 Dic 2025
È morto Gianni Melidoni, decano dei giornalisti sportivi. Il ricordo di Stampa Romana
Lutto
12 Dic 2025
È morto Marco Benedetto, fu amministratore delegato del Gruppo Espresso
Lutto
26 Nov 2025
Addio a Giancarlo Saliceti, fotoreporter di fama mondiale. Il cordoglio di Ast e Ussi Toscana
 Le altre news

Articoli correlati

Associazioni15 Set 2025
Dieci anni senza Dante Ciliani, il ricordo dell'Associazione stampa Umbra
Anniversario08 Lug 2025
Dieci anni senza Santo Della Volpe, il ricordo della Fnsi
Anniversario10 Giu 2024
Centenario delitto Matteotti, Fnsi: «Una targa per ricordarne l'attività di giornalista»
Anniversario20 Mar 2024
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, Mattarella: «Assassini e mandanti ancora senza nome: una ferita che riguarda tutti»
Internazionale16 Feb 2024
Navalny, l'oppositore di Putin muore in carcere. Era detenuto dal 2021
Anniversario08 Gen 2024
Beppe Alfano, 31 anni fa l'assassinio del giornalista. Gli appuntamenti a Barcellona Pozzo di Gotto
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits