«L’Associazione Stampa Romana esprime profondo cordoglio per la morte di Gianni Melidoni, decano dei giornalisti sportivi, già vicedirettore del Messaggero, che nella sua lunga carriera ha raccontato Olimpiadi e Mondiali di calcio, le vicende di Roma e Lazio, divenendo anche personaggio televisivo con le sue appassionate partecipazioni al Processo del lunedì». Lo si legge in un comunicato diffuso lunedì 22 dicembre 2025.
Il sindacato regionale conclude: «Ai familiari di Gianni Melidoni, da sempre iscritto al sindacato, le sentite condoglianze di Stampa Romana». (anc)