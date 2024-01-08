È morto Gianni Melidoni, decano dei giornalisti sportivi. Il ricordo di Stampa Romana

23 Dic 2025

Il sindacato regionale esprime le sue condoglianze ai familiari del cronista scomparso.

«L’Associazione Stampa Romana esprime profondo cordoglio per la morte di Gianni Melidoni, decano dei giornalisti sportivi, già vicedirettore del Messaggero, che nella sua lunga carriera ha raccontato Olimpiadi e Mondiali di calcio, le vicende di Roma e Lazio, divenendo anche personaggio televisivo con le sue appassionate partecipazioni al Processo del lunedì». Lo si legge in un comunicato diffuso lunedì 22 dicembre 2025.



Il sindacato regionale conclude: «Ai familiari di Gianni Melidoni, da sempre iscritto al sindacato, le sentite condoglianze di Stampa Romana». (anc)