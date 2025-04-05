CERCA
Il giornalista Pippo Fava (Foto: assostampasicilia.it)
Anniversario 05 Gen 2026

42 anni fa l'omicidio Fava, Assostampa Sicilia: «Un giornalista che resta di esempio per le nuove generazioni»

Scrittore, fondatore de 'I Siciliani' fu ucciso dalla mafia a Catania il 5 gennaio 1984. In occasione dell'anniversario, una delegazione del sindacato regionale e della sezione provinciale etnea parteciperà alla commemorazione davanti alla lapide che ricorda l'assassinio.

Ricorre oggi, lunedì 5 gennaio, 2026 il 42° anniversario dell'assassinio di Pippo Fava, giornalista, scrittore e fondatore de 'I Siciliani', ucciso dalla mafia a Catania il 5 gennaio 1984. Assostampa Sicilia e la sezione provinciale di Catania ricordano Fava «come esempio di giornalismo libero, rigoroso e coraggioso, capace di raccontare i rapporti tra mafia, affari e potere. La sua attività - si legge sul sito web del sindacato regionale - resta una lezione sempre attuale per le nuove generazioni di giornalisti».

In occasione dell'anniversario, una delegazione del sindacato dei giornalisti, guidata dal vicesegretario regionale Filippo Romeo e dalla segretaria provinciale di Catania, Francesca Aglieri Rinella, parteciperà alla commemorazione davanti alla lapide che ricorda l'omicidio, lì dove il giornalista venne ucciso.

«Un'occasione - ribadisce Assostampa Sicilia - per riflettere sui tanti tentativi di limitare la libertà di stampa, perché difendere il diritto dei cittadini ad essere informati significa onorare fino in fondo l'eredità di Pippo Fava e tutelare la democrazia». (mf)

