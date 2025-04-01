La direttrice dell’Agi, Rita Lofano (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

02 Dic 2025

75 anni di notizie, l'Agi festeggia al Gazometro di Roma

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno inviato un messaggio di auguri. La direttrice Rita Lofano: «Il linguaggio può cambiare, diventare più immediato, più diretto, ma il ruolo dell'agenzia rimane lo stesso: dare notizie tempestive e veloci, verificate e credibili».

Nello scenario del Gazometro di Roma, alla presenza di istituzioni, personaggi della politica e della cultura, lunedì 1° dicembre 2025 l’Agi ha festeggiato il suo 75esimo compleanno.



«Il web ha rivoluzionato l'informazione, ma ci ha anche offerto un'opportunità», ha spiegato ai cronisti prima di salire sul palco la direttrice Rita Lofano, sottolineando che «il linguaggio può cambiare, diventare più immediato, più diretto, ma il ruolo dell'agenzia rimane lo stesso: dare notizie tempestive e veloci, verificate e credibili».



Ad aprire l'evento, il messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con cui ha ricostruito la storia dell'agenzia, sin dalla sua nascita: «Dal 1950 la nuova agenzia si è subito caratterizzata per uno stile incisivo e moderno, capace di raccontare e accompagnare la Ricostruzione. Sospinta dopo pochi anni da Enrico Mattei, la sua vocazione è stata quella di raccontare i principali fatti dell'economia e della politica italiana nella prospettiva internazionale. Il mio augurio – ha concluso il Capo dello Stato - è che l'Agenzia Italia prosegua nei prossimi decenni con il prestigio e la vivacità della sua lunga storia». Un messaggio è stato inviato anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.



Uno dei momenti centrali della mattinata è stato il dialogo sul palco tra Lofano e il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Scendendo dal palco, Tajani ha voluto rivolgere all'Agi un augurio: «Buon compleanno. Quando un'agenzia di stampa va avanti e vive a lungo vuol dire che fa un buon lavoro».



Nel corso della mattinata si sono succeduti anche una serie di brevi interventi istituzionali, tra cui quelli del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria, Alberto Barachini, ha invitato a non «rassegnarsi al declino dell'editoria», ricordando che «il futuro dell'informazione è la lettura del contesto».



Sono intervenuti, tra gli altri, la capogruppo alla Camera di Italia Viva, Maria Elena Boschi, la presidente dell'Antimafia Chiara Colosimo, la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli e il capogruppo al Senato di Forza Italia Maurizio Gasparri. (anc)