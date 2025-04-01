CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
La direttrice dell’Agi, Rita Lofano (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Anniversario 02 Dic 2025

75 anni di notizie, l'Agi festeggia al Gazometro di Roma

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno inviato un messaggio di auguri. La direttrice Rita Lofano: «Il linguaggio può cambiare, diventare più immediato, più diretto, ma il ruolo dell'agenzia rimane lo stesso: dare notizie tempestive e veloci, verificate e credibili».

Nello scenario del Gazometro di Roma, alla presenza di istituzioni, personaggi della politica e della cultura, lunedì 1° dicembre 2025 l’Agi ha festeggiato il suo 75esimo compleanno.

«Il web ha rivoluzionato l'informazione, ma ci ha anche offerto un'opportunità», ha spiegato ai cronisti prima di salire sul palco la direttrice Rita Lofano, sottolineando che «il linguaggio può cambiare, diventare più immediato, più diretto, ma il ruolo dell'agenzia rimane lo stesso: dare notizie tempestive e veloci, verificate e credibili».

Ad aprire l'evento, il messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con cui ha ricostruito la storia dell'agenzia, sin dalla sua nascita: «Dal 1950 la nuova agenzia si è subito caratterizzata per uno stile incisivo e moderno, capace di raccontare e accompagnare la Ricostruzione. Sospinta dopo pochi anni da Enrico Mattei, la sua vocazione è stata quella di raccontare i principali fatti dell'economia e della politica italiana nella prospettiva internazionale. Il mio augurio – ha concluso il Capo dello Stato - è che l'Agenzia Italia prosegua nei prossimi decenni con il prestigio e la vivacità della sua lunga storia». Un messaggio è stato inviato anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Uno dei momenti centrali della mattinata è stato il dialogo sul palco tra Lofano e il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Scendendo dal palco, Tajani ha voluto rivolgere all'Agi un augurio: «Buon compleanno. Quando un'agenzia di stampa va avanti e vive a lungo vuol dire che fa un buon lavoro».

Nel corso della mattinata si sono succeduti anche una serie di brevi interventi istituzionali, tra cui quelli del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria, Alberto Barachini, ha invitato a non «rassegnarsi al declino dell'editoria», ricordando che «il futuro dell'informazione è la lettura del contesto».

Sono intervenuti, tra gli altri, la capogruppo alla Camera di Italia Viva, Maria Elena Boschi, la presidente dell'Antimafia Chiara Colosimo, la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli e il capogruppo al Senato di Forza Italia Maurizio Gasparri. (anc)

@fnsisocial
Anniversario
25 Nov 2025
Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, Mattarella: «Libertà va difesa ogni giorno»
Anniversario
25 Nov 2025
25 novembre, Ifj: «Le donne sono sempre il primo bersaglio dell'estremismo»
Anniversario
07 Ott 2025
Sette ottobre, Costante: «Inaccettabili accuse ai media di fomentare violenza»
 Le altre news

Articoli correlati

Cdr10 Ott 2025
Setteottobre, nuovi annunci a pagamento su Repubblica e Stampa. I giornalisti: «Offensivi verso il nostro lavoro»
Iniziative01 Ott 2025
Libertà di stampa, Costante a Conselice: «A rischio non solo in Italia, difenderla è difendere la democrazia»
Fondazione Murialdi16 Giu 2025
2015 - 2025: la Fondazione Murialdi compie 10 anni e festeggia con un convegno
Associazioni24 Mag 2025
'Alto Adige', gli auguri di Fnsi e Sjg al direttore Marchiodi per l'80° anniversario della fondazione
Associazioni05 Apr 2025
Ferrara, il Premio Stampa 2025 alla Caritas diocesana
Media01 Apr 2025
La Civiltà Cattolica compie 175 anni, evento a Roma con il presidente Mattarella
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits