La premier Giorgia Meloni (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

01 Dic 2025

Meloni: «È decisivo poter contare su un'informazione libera»

La premier è intervenuta con un messaggio in occasione dei 75 anni dell’Agi: «La libertà di stampa è un bene prezioso, che tutti noi abbiamo il dovere di difendere e custodire con le nostre scelte quotidiane».

«Un'informazione di qualità, credibile e indipendente costituisce un valore insostituibile per la nostra democrazia e un reale bilanciamento al potere politico. Se invece è condizionata dagli interessi dei gruppi consolidati di potere, non rispetta la deontologia professionale, diffonde notizie false senza riscontro per fini ideologici o di parte, allora sta rendendo un pessimo servizio ai cittadini e indebolisce la democrazia. Ecco perché è decisivo poter contare su un'informazione libera e autorevole, che persegue con rigore la verifica dei fatti e non abbia il timore di chiedere scusa ai lettori quando commette un errore. Perché è questo che si aspettano i cittadini dalla politica e da chi fa informazione: verità, rispetto, onestà intellettuale». Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un messaggio, riportato dall’agenzia Ansa lunedì 1° dicembre 2025, in occasione dei 75 anni dell'Agi.



«La libertà di stampa - aggiunge la premier - è un bene prezioso, che tutti noi abbiamo il dovere di difendere e custodire con le nostre scelte quotidiane. Come sta facendo anche questo governo, non ultimo attraverso l'impegno che sta portando avanti per assicurare ai giornalisti inviati nelle zone di guerra e ad alto rischio di poter svolgere il loro prezioso lavoro in sicurezza".



Meloni conclude esprimendo i suoi auguri all'Agenzia giornalistica Italia «per questo traguardo così significativo. Celebriamo insieme un pezzo di storia italiana: 75 anni di notizie, d'impegno, di professionalità e di competenza, per offrire ai cittadini un'informazione autorevole e di qualità, raccontando i fatti con la più ampia copertura possibile e assicurando approfondimenti su temi specifici. In questo lungo cammino, l'Agi ha accompagnato e raccontato i mutamenti della nostra Nazione in ogni sua sfaccettatura, dall'economia alla politica, dalla politica internazionale alla cronaca, collezionando nel corso della sua attività numerosi scoop ed esclusive». (anc)