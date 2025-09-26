CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Il presidente Fnsi Vittorio di Trapani con il Commissario Ue Michael McGrath
Istituzioni 21 Nov 2025

Fnsi al Commissario Ue: «Su Emfa e Slapp Italia non in linea con l'Europa»

Il sindacato, rappresentato del presidente Vittorio di Trapani, ha incontrato venerdì 21 novembre 2025 Michael McGrath. Fra i temi al centro dell'incontro anche le preoccupazioni per la Rai Servizio Pubblico, la mancata tutela delle fonti, la sicurezza dei giornalisti, lo scudo europeo per la democrazia.

La Federazione nazionale Stampa Italiana, rappresentata dal presidente Vittorio di Trapani, ha incontrato oggi, venerdì 21 novembre 2025, il Commissario europeo per la Democrazia e lo stato di diritto, Michael McGrath.

La Fnsi ha sottolineato che, nonostante il Media Freedom Act sia in vigore dall'8 agosto, l'Italia non ha ancora adeguato le proprie leggi. Preoccupa in particolare la situazione della Rai Servizio Pubblico: con nomina dei vertici e finanziamento che sono nelle mani del governo. E le ipotesi di riforma presentate dalla maggioranza di governo sono solo 'maquillage': il controllo rimarrebbe nelle mani del governo.

Allarme anche per la mancata tutela delle fonti dei giornalisti. Caso eclatante lo spionaggio ai danni di almeno tre giornalisti con Paragon: dopo un anno ancora non si sa da parte di chi e perché.

Questo apre al capitolo della sicurezza dei giornalisti. La Fnsi ha ricordato al Commissario che 29 giornalisti vivono sotto scorta.

Ma poi ci sono minacce di altro tipo, come le querele bavaglio. A proposito della Direttiva anti-Slapp, la maggioranza parlamentare vuole fare un recepimento parziale e quindi del tutto insufficiente: ovvero solo per quelle transfrontaliere, che rappresentano un numero assolutamente residuale.

Intanto però si procede a riformare la diffamazione: infatti in Parlamento è in discussione una proposta che cancella il carcere, ma aumenta in maniera spropositata le sanzioni, lasciando quindi inalterato l'effetto bavaglio.

La Fnsi ha poi sottolineato che una stampa davvero libera si fonda anche su giornalisti pagati in maniera adeguata: e invece in Italia dilaga il precariato e anche sottopagato.

Il sindacato dei giornalisti ha poi fatto riferimento alla Direttiva sulla presunzione di innocenza, recepita in Italia in maniera errata con la riforma Cartabia e l'emendamento Costa: ovvero introducendo limiti alla libertà di stampa che la norma europea non prevede.

Infine, è stato trattato il tema dello scudo europeo per la democrazia. La lotta alla disinformazione è fondamentale, ma serve lavorare sulla cultura della corretta informazione. Pericolose soluzioni che passino per autorità che decidano quali notizie sono vere e quali false. In questo senso è indispensabile valorizzare il giornalismo professionale, in particolare il giornalismo investigativo.

Da anni nella relazione sullo stato di diritto leggiamo praticamente le stesse raccomandazioni rivolte all'Italia. Senza che nulla cambi.

Per questo, in conclusione, il presidente Fnsi Vittorio di Trapani ha sottolineato al Commissario McGrath che è indispensabile che la Commissione europea faccia tutte le pressioni possibili nei confronti del governo italiano per spingerlo ad adeguare le leggi italiane agli standard europei, e garantire così appieno la libertà di stampa e la sicurezza dei giornalisti. (mf)

@fnsisocial
Istituzioni
06 Nov 2025
Direttiva anti-Slapp, no del governo a recepirla nella legge di delegazione europea 2025
Istituzioni
04 Nov 2025
Equo compenso, l'Osservatorio esaminerà le riforme delle professioni
Istituzioni
04 Nov 2025
Barachini: «Necessaria un’azione forte dell’Ue su fonti verificate e Intelligenza artificiale»
Istituzioni
10 Ott 2025
Intelligenza artificiale, Mattarella a Tallinn: «Serve una governance internazionale»
Istituzioni
26 Set 2025
'Giornalisti sicuri', Costante: «Proteggere i colleghi dipendenti e freelance all'estero e tutelarli in Italia»
 Le altre news

Articoli correlati

Lavoro autonomo21 Nov 2025
Manovra, emendamento per l'obbligo di sicurezza per i giornalisti freelance in zone di guerra
Fnsi31 Ott 2025
Fnsi, la sentenza della Consulta sulla rappresentanza sindacale tutela le organizzazioni più rappresentative: «Un principio di democrazia»
Media21 Ott 2025
Ue: «Google riformi il sistema pubblicitario o serviranno rimedi»
Minacce17 Ott 2025
Ranucci, la solidarietà di istituzioni e politica. Mattarella: «Severa condanna per la grave intimidazione»
Vertenze13 Ott 2025
Giornalisti della Dire in sciopero, il Cdr: «Stipendi a rate e non garantiti, ora basta». La Fnsi al fianco dei colleghi
Osservatorio Cronisti Minacciati13 Ott 2025
Cronisti minacciati, casi in aumento: 81 nei primi sei mesi del 2025. I nuovi dati del Viminale
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits