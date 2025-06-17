CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Sergio Mattarella al vertice di Tallinn (Foto: quirinale.it)
Istituzioni 10 Ott 2025

Intelligenza artificiale, Mattarella a Tallinn: «Serve una governance internazionale»

Partecipando al vertice Arraiolos, il 10 ottobre 2025, il presidente della Repubblica si è soffermato sulle «sfide complesse» legate alle nuove tecnologie, rilevando che «le democrazie non possono permettersi di rimanere indietro, il futuro della tenuta democratica passa da questo ambito», fra l'altro, mettendo in guardia da «un uso spregiudicato della diffusione di notizie false».

«Le regole da sole non bastano e l'azione della sola Unione Europea non è sufficiente perché l'Intelligenza artificiale si mantenga nei confini del rispetto delle persone e della società. Senza una governance internazionale condivisa, rischiamo una corsa al ribasso su sicurezza e diritti. La Ue deve guidare la creazione di standard globali vincolanti per tutti». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Tallinn, in Estonia, al vertice Arraiolos, venerdì 10 ottobre 2025.

«Le sfide poste dalla IA sono complesse, ma le democrazie non possono permettersi di rimanere indietro. Il futuro della sicurezza globale e della tenuta democratica, passa da questo ambito. Sta a noi realizzare una IA che protegga i nostri cittadini e i nostri valori, senza insidiarli», ha aggiunto il Capo dello Stato.

«L'Intelligenza Artificiale, in particolare nella sua versione generativa, sta definendo, in maniera nuova, il futuro della crescita economica, della sicurezza nazionale, della competitività globale e rappresenta una delle innovazioni più significative del nostro tempo», ma «sappiamo bene che l'Intelligenza Artificiale non è soltanto una tecnologia, ma rappresenta una leva strategica. Questa, se mal gestita, può mettere a rischio la libertà, la stabilità democratica, la sicurezza dei cittadini», ha poi sottolineato Mattarella, mettendo in guardia, fra l'altro, sul «crescente uso di questo strumento per fini di disinformazione e per condizionare le pubbliche opinioni, attraverso un uso spregiudicato della profilazione degli utenti sui social media e della diffusione, altrettanto spregiudicata, di notizie false».

Infine, per il presidente della Repubblica, «stiamo assistendo anche a un aumento esponenziale degli attacchi cyber attraverso un uso malevolo dell'intelligenza artificiale che prendono di mira sempre di più le istituzioni e le infrastrutture critiche; mettendo a rischio servizi essenziali per i cittadini. La dimensione cibernetica della sicurezza, nella vita internazionale, ha assunto un peso di grande rilievo; e crescente. Poiché la forte dipendenza delle nostre società dall'ecosistema digitale ci rende più vulnerabili». (mf)

@fnsisocial
Istituzioni
06 Ott 2025
Barachini: «Ricostruire la fiducia nei media è un'esigenza democratica»
Istituzioni
01 Ott 2025
Avs: «Bocciato il nostro emendamento contro le querele temerarie»
Istituzioni
26 Set 2025
'Giornalisti sicuri', Costante: «Proteggere i colleghi dipendenti e freelance all'estero e tutelarli in Italia»
Istituzioni
24 Set 2025
Contrasto alle Slapp, Costante: «Urgente recepire la Direttiva Ue»
 Le altre news

Articoli correlati

Media02 Ott 2025
Media, Barachini alla Ue: «Spero che anche altri Paesi comprendano la necessità di sostenere il settore»
Anniversario23 Set 2025
Giancarlo Siani, il ricordo di Mattarella: «Uccidere i giornalisti è uccidere le nostre libertà»
Iniziative03 Set 2025
Global Sumud Flotilla, appello al governo: «Lo Stato tuteli i cittadini italiani a bordo»
Formazione26 Ago 2025
'Raccontare l'Europa: fonti, strumenti e risorse per i media italiani', il 9 settembre corso di formazione a Roma
Authority16 Lug 2025
Copyright, Lasorella: «Equo compenso cruciale per l'editoria». Costante: «Italia ed Europa tutelino l'informazione»
Libertà di informazione17 Giu 2025
Giornalisti spiati con Paragon, il Copasir verso nuove indagini
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits