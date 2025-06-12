CERCA
Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi
Istituzioni 24 Set 2025

Contrasto alle Slapp, Costante: «Urgente recepire la Direttiva Ue»

La segretaria generale Fnsi: «Bene l'annuncio da parte di Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione Affari europei di Montecitorio, della presentazione di un apposito emendamento per inserire la norma nella Legge di delegazione europea».

«Bene l'annuncio da parte di Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione Affari europei di Montecitorio, della presentazione di un apposito emendamento per inserire nella Legge di delegazione europea la Direttiva Anti-Slapp in scadenza a maggio del prossimo anno». Così Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, in una nota diffusa mercoledì 24 settembre 2025.

«I giornalisti italiani - prosegue - hanno bisogno di strumenti puntuali che consentano loro di esercitare il proprio mestiere con tutte le tutele, come procedure rapide di rigetto per le cause infondate o abusive, il rimborso integrale delle spese legali per le vittime, il risarcimento di danni subiti, una formazione specifica per i magistrati, tutele rafforzate per i cronisti, soprattutto per chi svolge attività di inchiesta».

Per Costante, «la Fnsi non può far a meno di notare come sui provvedimenti europei che riguardano i giornalisti questo parlamento e questo governo siano particolarmente lenti nel recepirli. Non è un caso che anche l'Emfa, entrato in vigore l'8 agosto scorso, non sia ancora legge in Italia, così come sulla Direttiva Anti-Slapp registriamo ritardi tali da far correre all'Italia il rischio di una procedura di infrazione».

Istituzioni
23 Set 2025
Niente Direttiva Anti-Slapp in Legge di delegazione europea 2025, la Fnsi non sarà in audizione
Istituzioni
17 Set 2025
Il Senato approva il Ddl delega sull'IA, è legge. Fnsi: «Fondamentale tutelare il lavoro dei giornalisti»
Istituzioni
30 Lug 2025
Ventaglio, Mattarella: «L'uso spregiudicato dell'IA nega il pluralismo». Fnsi: «Dal Capo dello Stato analisi lucida e condivisibile»
Anniversario23 Set 2025
Giancarlo Siani, il ricordo di Mattarella: «Uccidere i giornalisti è uccidere le nostre libertà»
Iniziative03 Set 2025
Global Sumud Flotilla, appello al governo: «Lo Stato tuteli i cittadini italiani a bordo»
Formazione26 Ago 2025
'Raccontare l'Europa: fonti, strumenti e risorse per i media italiani', il 9 settembre corso di formazione a Roma
Authority16 Lug 2025
Copyright, Lasorella: «Equo compenso cruciale per l'editoria». Costante: «Italia ed Europa tutelino l'informazione»
Libertà di informazione17 Giu 2025
Giornalisti spiati con Paragon, il Copasir verso nuove indagini
Anniversario12 Giu 2025
Mattarella per la festa di Libero: «Assicurare sempre il pluralismo»
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
