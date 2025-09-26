La sede dell'Inpgi (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

11 Feb 2026

Inpgi, una ricerca sul lavoro giornalistico autonomo per i 100 anni dell'Istituto

Iniziativa in collaborazione con Fondazione Murialdi e Università Sapienza. La compilazione del questionario, in forma anonima, richiede circa 10 minuti. Per partecipare c'è tempo fino al 31 marzo 2026.

Nell’ambito delle iniziative per il centenario dell’Inpgi (1926–2026), l’Istituto ha deciso di promuovere una ricerca sul lavoro giornalistico autonomo e sulle sue ricadute previdenziali, dal titolo 'Giornalisti, lavoro autonomo e previdenza. A 100 anni dalla nascita dell’Inpgi'.



«L’obiettivo – spiega una nota pubblicata mercoledì 11 febbraio 2026 anche sul blog InpgiNotizie - è raccogliere dati al fine di fare un’analisi aggiornata sulle condizioni professionali, economiche, di lavoro e previdenziali delle giornaliste e dei giornalisti iscritti all’Inpgi, per disporre di uno strumento di conoscenza utile a orientare le scelte future dell’Istituto e rendere le tutele sempre più aderenti alle esigenze degli iscritti».



La compilazione del questionario, in forma anonima, richiede circa 10 minuti. Sarà possibile partecipare alla rilevazione fino al 31 marzo 2026.



«La partecipazione di ciascuno è fondamentale: i risultati costituiranno una base di analisi preziosa per comprendere meglio il presente e costruire politiche previdenziali più efficaci e consapevoli», rimarcano da via Nizza.



La ricerca è stata commissionata alla Fondazione sul giornalismo Paolo Murialdi, che ha affidato, nell’ambito della convenzione tra enti, la parte scientifica al team del professor Christian Ruggiero, del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (CoRiS) dell’Università La Sapienza di Roma.



PARTECIPA

Per compilare il questionario clicca qui.