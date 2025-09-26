CERCA
La sede dell'Inpgi (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Lavoro autonomo 11 Feb 2026

Inpgi, una ricerca sul lavoro giornalistico autonomo per i 100 anni dell'Istituto

Iniziativa in collaborazione con Fondazione Murialdi e Università Sapienza. La compilazione del questionario, in forma anonima, richiede circa 10 minuti. Per partecipare c'è tempo fino al 31 marzo 2026.

Nell’ambito delle iniziative per il centenario dell’Inpgi (1926–2026), l’Istituto ha deciso di promuovere una ricerca sul lavoro giornalistico autonomo e sulle sue ricadute previdenziali, dal titolo 'Giornalisti, lavoro autonomo e previdenza. A 100 anni dalla nascita dell’Inpgi'.

«L’obiettivo – spiega una nota pubblicata mercoledì 11 febbraio 2026 anche sul blog InpgiNotizie - è raccogliere dati al fine di fare un’analisi aggiornata sulle condizioni professionali, economiche, di lavoro e previdenziali delle giornaliste e dei giornalisti iscritti all’Inpgi, per disporre di uno strumento di conoscenza utile a orientare le scelte future dell’Istituto e rendere le tutele sempre più aderenti alle esigenze degli iscritti».

La compilazione del questionario, in forma anonima, richiede circa 10 minuti. Sarà possibile partecipare alla rilevazione fino al 31 marzo 2026.

«La partecipazione di ciascuno è fondamentale: i risultati costituiranno una base di analisi preziosa per comprendere meglio il presente e costruire politiche previdenziali più efficaci e consapevoli», rimarcano da via Nizza.

La ricerca è stata commissionata alla Fondazione sul giornalismo Paolo Murialdi, che ha affidato, nell’ambito della convenzione tra enti, la parte scientifica al team del professor Christian Ruggiero, del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (CoRiS) dell’Università La Sapienza di Roma.

PARTECIPA
Per compilare il questionario clicca qui.

@fnsisocial
Lavoro autonomo
21 Gen 2026
Die, ricostituita la Commissione per l'equo compenso nel lavoro giornalistico
Lavoro autonomo
15 Gen 2026
Diritti e tutele per i giornalisti lavoratori autonomi al centro di un seminario in Fondazione Murialdi
Lavoro autonomo
21 Nov 2025
Manovra, emendamento per l'obbligo di sicurezza per i giornalisti freelance in zone di guerra
