CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
La sede del ministero di Grazia e Giustizia (Foto: ImagoEconomica)
Lavoro autonomo 27 Feb 2026

Clan Fnsi: «No a eventuali tabelle che non rappresentino un compenso davvero equo per il lavoro giornalistico»

L'allarme dei rappresentanti dei lavoratori autonomi: «Non si capisce perché il ministero della Giustizia, oltre all'Ordine, abbia udito anche le associazioni datoriali, che rappresentano una parte sociale. Come peraltro il sindacato dei giornalisti, che invece non è stato sentito. Quindi una procedura e un merito di consultazione inquietante, per ciò che prospetta».

«Gli editori hanno presentato al tavolo dell'equo compenso una proposta peggiorativa rispetto a quella del 2014, nonostante quelle tabelle siano state bocciate da Tar e da Consiglio di Stato. Ci pare evidente l'intenzione di fare saltare il tavolo prima ancora di aprirlo». È quanto si legge in un documento approvato dalla Commissione lavoro autonomo nazionale della Fnsi riunita venerdì 27 febbraio 2026.

«È inoltre scandaloso da parte degli editori – prosegue la Clan Fnsi – minacciare tagli sulle collaborazioni in caso di compensi più alti. L'anomalia è stata poter utilizzare impunemente forza lavoro in condizioni di semischiavitù, cosa che non è consentita ad alcuna impresa in Italia. È evidente che l'applicazione di compensi equi comporterà una rivoluzione nell'organizzazione delle aziende editoriali, ma questo è un passo essenziale verso la civiltà e la dignità del lavoro, oltre che la chiave per migliorare la qualità dell'informazione nel nostro Paese. Che i giornalisti collaboratori vivano vicini alla soglia di povertà, del resto, lo dicono i numeri del nostro Istituto di previdenza».

Tuttavia, «nonostante l'esistenza di una legge speciale per i giornalisti e di altre due leggi che riguardano l'equo compenso per i professionisti, il governo – aggiungono i rappresentanti dei giornalisti lavoratori autonomi – sta pensando a un ulteriore strumento normativo che stabilirà quali dovranno essere i compensi minimi. A questo provvedimento si accompagnerà anche un finanziamento per le imprese che ammortizzeranno i costi (solo teoricamente) più alti dei pagamenti ai collaboratori grazie al credito di imposta. Non si capisce perché il ministero della Giustizia, oltre all'Ordine, che per legge sul tema è il solo interlocutore istituzionale, abbia udito anche le associazioni datoriali, che, fino a prova contraria, rappresentano una parte sociale. Come peraltro il sindacato dei giornalisti, che invece non è stato sentito. Quindi una procedura e un merito di consultazione inquietante, per ciò che prospetta».

La Commissione lavoro autonomo nazionale della Fnsi «chiede alla segreteria e alla Giunta di attivare ogni forma di protesta perché non venga chiuso il tavolo per l'equo compenso e di impugnare eventuali tabelle che non rappresentino un compenso davvero equo per il lavoro giornalistico». (mf)

@fnsisocial
Lavoro autonomo
16 Feb 2026
Equo compenso, dai giornalisti proposta unitaria al Die. «Irricevibili i criteri Fieg: collaboratori ancora più poveri»
Lavoro autonomo
11 Feb 2026
Inpgi, una ricerca sul lavoro giornalistico autonomo per i 100 anni dell'Istituto
Lavoro autonomo
21 Gen 2026
Die, ricostituita la Commissione per l'equo compenso nel lavoro giornalistico
Lavoro autonomo
15 Gen 2026
Diritti e tutele per i giornalisti lavoratori autonomi al centro di un seminario in Fondazione Murialdi
 Le altre news

Articoli correlati

Inpgi09 Gen 2026
Inpgi, via libera dei ministeri vigilanti al nuovo Regolamento delle prestazioni previdenziali
Formazione31 Dic 2025
'Giornalisti freelance: diritti, prestazioni previdenziali ed assistenziali', il 15 gennaio seminario a Roma
Fnsi09 Dic 2025
Equo compenso per i giornalisti, Fnsi: «Avanti con il tavolo al Die»
Inpgi24 Ott 2025
Inpgi, avviso pubblico per la realizzazione di un video dedicato al giornalismo autonomo
Istituzioni26 Set 2025
'Giornalisti sicuri', Costante: «Proteggere i colleghi dipendenti e freelance all'estero e tutelarli in Italia»
Istituzioni26 Set 2025
Barachini: «Allo studio un fondo per dare più garanzie ai freelance inviati in aree di crisi»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits