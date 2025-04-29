La sede dell'Inpgi a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

24 Ott 2025

Inpgi, avviso pubblico per la realizzazione di un video dedicato al giornalismo autonomo

Le candidature dovranno essere presentate entro il 7 novembre 2025 esclusivamente tramite la piattaforma telematica Adepp/Maggioli/Inpgi.

L’Inpgi ha pubblicato sul suo sito web un avviso finalizzato alla selezione di un operatore economico per la realizzazione di un video dedicato alla professione giornalistica autonoma, nell’ambito delle iniziative per il Centenario dell’Ente, che ricorrerà nel marzo 2026.



«Il video – si legge nella nota - sarà parte della campagna di comunicazione e informazione legata al Centenario e racconterà, attraverso interviste a giornalisti autonomi di diverse regioni italiane, uno spaccato del lavoro giornalistico autonomo nel nostro Paese. Il prodotto audiovisivo, della durata complessiva di circa 10-15 minuti, sarà proiettato durante gli eventi celebrativi del 2026 e diffuso sui canali web e social dell’Istituto».



Possono presentare un’offerta «operatori economici singoli o associati, iscritti alla Camera di Commercio per attività coerenti con l’oggetto del servizio e in regola con gli obblighi fiscali, contributivi e di sicurezza. Il gruppo di lavoro dovrà comprendere un regista/operatore video, un assistente e un giornalista iscritto all’Ordine da almeno cinque anni. Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma telematica Adepp/Maggioli/Inpgi entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 7 novembre 2025».



L’Inpgi conclude specificando che «è possibile richiedere chiarimenti fino alle ore 13:00 del 29 ottobre 2025, sempre tramite la piattaforma. Il Responsabile unico del progetto è il dott. Fabio Soffientini». (anc)