Roberto Ginex, presidente Inpgi (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

23 Set 2025

Inpgi, pubblicato bando per sostenere l’accesso ai Collegi Universitari di Merito

Il presidente dell’Istituto, Roberto Ginex: «Orgogliosi di dare concretezza a uno strumento tangibile e in linea con le esigenze dei nostri iscritti e delle loro famiglie».

L’Inpgi, nell’ambito del proprio programma di welfare attivo, ha pubblicato un bando (consultabile qui) per sostenere l’accesso ai Collegi Universitari di Merito riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (Mur). Il provvedimento, approvato lo scorso 16 aprile dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente, mira a valorizzare il merito e a fornire un aiuto concreto per il diritto allo studio di iscritti e loro figli.



Il bando prevede un sussidio annuale per il pagamento della retta fino a un massimo di 5.000 euro per ogni beneficiario. La misura ha un carattere sperimentale per un quinquennio, con uno stanziamento annuo di 75.000 euro e un budget complessivo di 375.000 euro.



«Dopo la delibera dello scorso aprile, siamo orgogliosi di dare concretezza a uno strumento tangibile e in linea con le esigenze dei nostri iscritti e delle loro famiglie», dice il presidente dell’Inpgi, Roberto Ginex. «L’Italia registra ancora uno dei tassi di laureati più bassi d’Europa – aggiunge – ed è fondamentale che anche gli enti previdenziali facciano la loro parte per sostenere il diritto allo studio. Con questo bando offriamo un aiuto concreto per i costi legati al vitto e all’alloggio per chi studia fuori sede, un’iniziativa che premia il merito e l’impegno».



Possono partecipare al bando gli iscritti all’Inpgi (attivi o pensionati) da almeno 36 mesi. Il reddito complessivo medio del nucleo familiare negli ultimi tre anni non deve superare i 50.000 euro. Il beneficiario, che può essere l’iscritto stesso o un suo figlio, deve avere un’età non superiore ai 26 anni alla data di scadenza del bando e aver superato la selezione per l’iscrizione in uno dei Collegi di Merito riconosciuti dal Mur.



Le domande – la cui modulistica sarà reperibile nell’apposita sezione del sito web a partire dal 30 settembre 2025 – complete della documentazione richiesta, dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, tramite Pec all’indirizzo sistemi_informativi@inpgi.legalmail.it, a partire dalle ore 12 del 1° ottobre 2025 e fino alle ore 12 del 31 dicembre 2025.



La graduatoria per l’assegnazione dei sussidi darà priorità ai beneficiari iscritti a corsi di laurea in Scienze delle comunicazioni con indirizzo in giornalismo. In seconda battuta, verrà data precedenza ai richiedenti con il reddito lordo medio familiare più basso.



L’elenco dei Collegi Universitari di Merito riconosciuti dal Mur è consultabile sul sito web della Conferenza dei Collegi Universitari di Merito, a questo link. (Da inpginotizie.it)