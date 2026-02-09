Un momento dell'incontro a Messina

07 Mar 2026

Equo compenso, Costante a Messina: «Pronti ad attuare tutte le azioni per impedire tabelle al ribasso»

La segretaria generale Fnsi al seminario 'Tra precariato e tabù: la salute mentale nel lavoro giornalistico. Il soccorso degli strumenti di welfare' sostenuto dalla Commissione lavoro autonomo nazionale con Assostampa Sicilia. «Continuiamo a pensare che debba esserci un giornalismo professionale e ben pagato. Ne va della democrazia di questo Paese», ha ribadito.

«Continuiamo a pensare che debba esserci un giornalismo professionale e ben pagato. Ne va della democrazia di questo Paese». Lo ha detto la segretaria generale della Federazione nazionale della Stamp italiana, Alessandra Costante, intervenendo venerdì 6 marzo 2026 a Messina, nella sede di Assostampa, a conclusione del seminario 'Tra precariato e tabù: la salute mentale nel lavoro giornalistico. Il soccorso degli strumenti di welfare' sostenuto dalla Commissione lavoro autonomo nazionale della Fnsi con Assostampa Sicilia.



Al tavolo con Costante, il segretario provinciale di Assostampa Messina Sergio Magazzù, delegato di circoscrizione Inpgi; la coordinatrice Clan Fnsi Tiziana Tavella; il presidente Inpgi Roberto Ginex; in collegamento, il vicepresidente vicario di Casagit Gianfranco Summo, e Giuseppe Rao psichiatra, responsabile del Servizio di salute mentale dell'Asp Messina Nord, moderati da Barbara Turati, componente della Commissione lavoro autonomo regionale della Sicilia.



«Per la Fnsi - ha proseguito la segretaria generale - il tema del precariato è importante. E il sindacato sta facendo una battaglia sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi». Costante ha quindi spronato i colleghi dicendo: «L'aiuto che ci potete dare in questa battaglia è prendere coscienza e segnalarci quando vengono proposti compensi al ribasso. Fnsi e Associazioni regionali di Stampa saranno al vostro fianco. Torneremo a chiedere la convocazione del tavolo sull'equo compenso al Die e attueremo - ha concluso - tutte le azioni per impedire tabelle al ribasso». (mf)