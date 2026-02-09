CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Un momento dell'incontro a Messina
Associazioni 07 Mar 2026

Equo compenso, Costante a Messina: «Pronti ad attuare tutte le azioni per impedire tabelle al ribasso»

La segretaria generale Fnsi al seminario 'Tra precariato e tabù: la salute mentale nel lavoro giornalistico. Il soccorso degli strumenti di welfare' sostenuto dalla Commissione lavoro autonomo nazionale con Assostampa Sicilia. «Continuiamo a pensare che debba esserci un giornalismo professionale e ben pagato. Ne va della democrazia di questo Paese», ha ribadito.

«Continuiamo a pensare che debba esserci un giornalismo professionale e ben pagato. Ne va della democrazia di questo Paese». Lo ha detto la segretaria generale della Federazione nazionale della Stamp italiana, Alessandra Costante, intervenendo venerdì 6 marzo 2026 a Messina, nella sede di Assostampa, a conclusione del seminario 'Tra precariato e tabù: la salute mentale nel lavoro giornalistico. Il soccorso degli strumenti di welfare' sostenuto dalla Commissione lavoro autonomo nazionale della Fnsi con Assostampa Sicilia.

Al tavolo con Costante, il segretario provinciale di Assostampa Messina Sergio Magazzù, delegato di circoscrizione Inpgi; la coordinatrice Clan Fnsi Tiziana Tavella; il presidente Inpgi Roberto Ginex; in collegamento, il vicepresidente vicario di Casagit Gianfranco Summo, e Giuseppe Rao psichiatra, responsabile del Servizio di salute mentale dell'Asp Messina Nord, moderati da Barbara Turati, componente della Commissione lavoro autonomo regionale della Sicilia.

«Per la Fnsi - ha proseguito la segretaria generale - il tema del precariato è importante. E il sindacato sta facendo una battaglia sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi». Costante ha quindi spronato i colleghi dicendo: «L'aiuto che ci potete dare in questa battaglia è prendere coscienza e segnalarci quando vengono proposti compensi al ribasso. Fnsi e Associazioni regionali di Stampa saranno al vostro fianco. Torneremo a chiedere la convocazione del tavolo sull'equo compenso al Die e attueremo - ha concluso - tutte le azioni per impedire tabelle al ribasso». (mf)

@fnsisocial
Associazioni
07 Mar 2026
Asva, Luca Ventrice nuovo vicepresidente
Associazioni
06 Mar 2026
Ast e Cdr Rai Toscana: «Presidio il 19 marzo in difesa della storica sede di Firenze e in vista degli scioperi dei giornalisti»
Associazioni
05 Mar 2026
Sicilia, l’Assostampa incontra l’Anci: «Rilanciare il ruolo degli uffici stampa nella Pubblica amministrazione»
 Le altre news

Articoli correlati

Minacce27 Feb 2026
Bologna, attacchi e offese a croniste del Resto del Carlino. La solidarietà di Cdr, Aser e Ordine
Vertenze19 Feb 2026
Radio Radicale, Fnsi e Stampa Romana: «Con finanziamento dimezzato futuro a rischio»
Minacce16 Feb 2026
Minacce a collaboratore de L’Altopiano e Giornale di Vicenza, solidarietà unanime di Sgv e Odg Veneto
Premi e Concorsi13 Feb 2026
Ast e Ussi Toscana promuovono il Premio giornalistico ‘Estra per lo sport: l’energia delle buone notizie’
Minacce11 Feb 2026
Nuove minacce a Salvo Palazzolo, Assostampa Sicilia: «Raccontare la verità è alla base della legalità»
Lutto09 Feb 2026
Morta la giornalista Angela Azzaro, il cordoglio di Stampa Romana
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits