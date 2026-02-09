CERCA
La sede dell'Asva ad Aosta (Foto: stampavaldostana.it)
Associazioni 07 Mar 2026

Asva, Luca Ventrice nuovo vicepresidente

A seguito delle dimissioni della giornalista Rai Francesca Jaccod entra in direttivo la collega Laura Zarfati. Nella stessa riunione, venerdì 7 marzo 2026, indicata Martina Praz nel ruolo di delegata alla Commissione pari opportunità della Fnsi.

«Dopo le dimissioni per motivi personali e professionali della vicepresidente Francesca Jaccod, venerdì 6 marzo il direttivo dell'Associazione Stampa Valdostana si è riunito per prendere atto delle dimissioni e per surrogare la redattrice della Tgr Rai della Valle d'Aosta». Ne dà notizia la stessa Assostampa regionale sabato 7 marzo 2026, sul proprio sito web.

Nel direttivo, prende il posto di Jaccod come prima dei non eletti Laura Zarfati, collega della Tgr Rai di Aosta. Il direttivo, a scrutinio segreto, ha quindi proceduto all'elezione del nuovo vicepresidente professionale: con 5 preferenze viene eletto Luca Ventrice.

«Ventrice si affianca al presidente Alessandro Mano e alla vicepresidente collaboratrice Sara Sergi. Nella stessa seduta, il direttivo ha indicato Martina Praz nel ruolo di delegata alla Commissione pari opportunità della Fnsi», conclude il sindacato regionale. (mf)

Associazioni
07 Mar 2026
 Le altre news

Articoli correlati

