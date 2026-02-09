La sede dell'Asva ad Aosta (Foto: stampavaldostana.it)

07 Mar 2026

Asva, Luca Ventrice nuovo vicepresidente

A seguito delle dimissioni della giornalista Rai Francesca Jaccod entra in direttivo la collega Laura Zarfati. Nella stessa riunione, venerdì 7 marzo 2026, indicata Martina Praz nel ruolo di delegata alla Commissione pari opportunità della Fnsi.

«Dopo le dimissioni per motivi personali e professionali della vicepresidente Francesca Jaccod, venerdì 6 marzo il direttivo dell'Associazione Stampa Valdostana si è riunito per prendere atto delle dimissioni e per surrogare la redattrice della Tgr Rai della Valle d'Aosta». Ne dà notizia la stessa Assostampa regionale sabato 7 marzo 2026, sul proprio sito web.



Nel direttivo, prende il posto di Jaccod come prima dei non eletti Laura Zarfati, collega della Tgr Rai di Aosta. Il direttivo, a scrutinio segreto, ha quindi proceduto all'elezione del nuovo vicepresidente professionale: con 5 preferenze viene eletto Luca Ventrice.



«Ventrice si affianca al presidente Alessandro Mano e alla vicepresidente collaboratrice Sara Sergi. Nella stessa seduta, il direttivo ha indicato Martina Praz nel ruolo di delegata alla Commissione pari opportunità della Fnsi», conclude il sindacato regionale. (mf)