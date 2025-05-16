Giampiero Spirito alla presentazione de 'Lo stato del giornalismo italiano' il 18 marzo 2025 (Foto: ImagoEconomica)

07 Feb 2026

'Lo stato del giornalismo italiano', il 19 febbraio dibattito alla Sapienza

Al centro del confronto i contenuti del rapporto curato dalla Fondazione Murialdi e dall'ateneo romano, in collaborazione con Inps, Inpgi, Casagit, Fnsi e Ordine dei giornalisti, presentati il 18 marzo 2025 a Palazzo Wedekind. Appuntamento alle 12 al Centro Congressi di via Salaria, 113.

Giovedì 19 febbraio 2026, alle 12, al Centro Congressi della Sapienza Università di Roma (via Salaria 113) si terrà un dibattito a partire dal rapporto 'Lo stato del giornalismo italiano', realizzato dallo stesso Dipartimento e dalla Fondazione sul Giornalismo italiano Paolo Murialdi.



La ricerca risponde alla sollecitazione della Federazione nazionale della Stampa italiana, del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, di Casagit Salute, società di mutuo soccorso dei giornalisti italiani, volta non solo a scattare una fotografia dello stato della professione, ma soprattutto a fornire aggiornamenti periodici utili a pianificare il futuro del giornalismo in Italia. È stata realizzata grazie alla collaborazione dell'Inps, dal 2022 responsabile della gestione pensionistica dei giornalisti dipendenti, e rappresenta un momento di bilancio di questo passaggio cruciale per la professione.



Il rapporto, pubblicato in open access dall'editore FrancoAngeli, riprende e amplia i contenuti già anticipati il 18 marzo 2025 nella presentazione avvenuta a Palazzo Wedekind: dall'accesso all'Albo ai dei destini occupazionali dei neo-iscritti, alle condizioni economiche, lavorative e pensionistiche dei giornalisti dipendenti e dei liberi professionisti e parasubordinati.



L'incontro intende al tempo stesso proporre specifici focus all'attenzione di una platea di potenziali aspiranti giornalisti: studentesse e studenti della Laurea Magistrale in Media, comunicazione digitale e giornalismo.



Apriranno l'incontro Giampiero Spirito, presidente della Fondazione Murialdi e di Fondazione Casagit, e Christian Ruggiero, curatore del rapporto e presidente della Laurea Magistrale in Media, comunicazione digitale e giornalismo. La presentazione dei dati sarà a cura di Giulio Mattioni e Alessandra Contini, Coordinamento generale statistico attuariale Inps, e Mauro Bomba e Matteo Maiorano, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma.



Previsti infine gli interventi di Carlo Bartoli, presidente Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Alessandra Costante, segreteria generale Fnsi, Roberto Ginex, presidente Inpgi. (mf)



PER APPROFONDIRE

Il rapporto, pubblicato in open access da FrancoAngeli, è disponibile qui.