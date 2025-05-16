La locandina della presentazione (Foto: Carta Di Roma via Facebook)

16 Dic 2025

'Notizie Senza Volto', il 18 dicembre a Torino la presentazione del XIII Rapporto di Carta di Roma

Appuntamento dalle 11 al Flashback Habitat, in Corso Giovanni Lanza. Fra i partecipanti anche il presidente Fnsi, Vittorio di Trapani e il segretario dell'Usigrai, Daniele Macheda.

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone Migranti, giovedì 18 dicembre 2025, l'associazione Carta di Roma presenterà a Torino il suo XIII Rapporto annuale, realizzato in collaborazione con l'Osservatorio di Pavia e con il sostegno dell'8×1000 della Chiesa Valdese, del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di Unhcr Italia, della Federazione nazionale della Stampa italiana e dell'Usigrai. L'appuntamento è dalle 11 alle 13.30, al Flashback Habitat, in corso Giovanni Lanza, 75.



Lo studio costituisce un'analisi puntuale di come il sistema dell'informazione italiana rappresenta (o omette) i volti e le storie delle persone migranti.



Introdotti da Nello Scavo, presidente dell'associazione Carta di Roma, dopo i saluti istituzionali di Carlo Bartoli, presidente, e Paola Spadari, segretaria del Cnog; Stefano Tallia, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte; Vittorio di Trapani, presidente della Fnsi; Daniele Macheda, segretario nazionale, e Monica Pietrangeli, Coordinatrice Cpo Usigrai; e Alessandra Trotta, moderatora della Tavola Valdese, presenterà il rapporto Giuseppe Milazzo, ricercatore dell'Osservatorio di Pavia.



Commenterà i dati Ilvo Diamanti, professore emerito dell'Università di Urbino e presidente di Demos&Pi. Previsti gli interventi di Laura Silvia Battaglia, reporter, voce di Rai Radio3, direttrice delle testate del Master di Giornalismo dell'Università Cattolica; Asmae Dachan, giornalista e scrittrice; Marco Ferrando, vicedirettore di Avvenire e direttore delle testate del Master di Giornalismo 'Giorgio Bocca' di Torino; Giulia Tornari, photoeditor, presidente di Zona e fondatrice di Gramma Studio.



A moderare l'incontro saranno Paola Barretta, portavoce di Carta di Roma, e Gian Mario Gillio, direttore del Servizio Comunicazione della Federazione delle Chiese Evangeliche Valdesi (Fcei). Previsti crediti formativi per i giornalisti che si iscriveranno a partecipare tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it. (mf)