La locandina dell'evento (Foto: associazioneliguregiornalisti.org)

15 Dic 2025

'Dieci anni senza il Corriere Mercantile', il 18 dicembre incontro a Genova

La sede dell'Ordine degli Avvocati accoglierà un dialogo aperto tra giornalisti, studiosi, operatori dell'informazione e cittadini, «nella consapevolezza che una stampa libera, autorevole e radicata nel territorio resta un pilastro della democrazia», anticipano Assostampa e Odg della Liguria. Appuntamento alle 17 in via XII Ottobre, 3.

'Dieci anni senza il Corriere Mercantile: memoria, eredità e prospettive dell’informazione locale'. Questo il titolo dell'incontro organizzato dall'Ordine dei giornalisti della Liguria e dall'Associazione Ligure dei Giornalisti per giovedì 18 dicembre 2025, alle 17, nella sede dell'Ordine degli Avvocati di Genova (via XII Ottobre, 3)



«A dieci anni dalla chiusura del Corriere Mercantile, uno dei quotidiani più storici e identitari della nostra città, l'Ordine dei Giornalisti della Liguria e l'Associazione Ligure Giornalisti promuovono un momento di riflessione sul valore che quella testata ha rappresentato per Genova e per tutto il panorama dell’informazione», anticipano gli organizzatori.



Il convegno vuole ripercorrere la storia, l'impegno e il ruolo civile del Mercantile, analizzando al tempo stesso quanto la sua scomparsa abbia inciso sul pluralismo, sulla qualità del racconto del territorio e sulle condizioni del lavoro giornalistico.



«Sarà anche l'occasione - proseguono Assostampa e Ordine regionali - per confrontarsi sulle sfide che oggi attendono il nostro mestiere e sulle prospettive future del sistema informativo. La sede dell'Ordine degli Avvocati di Genova accoglierà un dialogo aperto tra giornalisti, studiosi, operatori dell'informazione e cittadini, nella consapevolezza che una stampa libera, autorevole e radicata nel territorio resta un pilastro della democrazia».



Fra gli interventi previsti quelli di Tommaso Fregatti, presidente Odg Liguria; Matteo Dell'Antico, segretario Alg; Andrea Ferro, consigliere nazionale Odg; Stefano Savi, presidente Ordine degli Avvocati; giornalisti e soci che hanno lavorato nella Cooperativa.



Modera l'incontro il giornalista Marco Ansaldo. Ci sarà un contributo anche di Paolo Garimberti e Giulio Anselmi. Inoltre la partecipazione all'evento darà diritto a 3 crediti formativi per i giornalisti iscritti tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it. (mf)