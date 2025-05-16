CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
La locandina dell'evento (Foto: associazioneliguregiornalisti.org)
Appuntamenti 15 Dic 2025

'Dieci anni senza il Corriere Mercantile', il 18 dicembre incontro a Genova

La sede dell'Ordine degli Avvocati accoglierà un dialogo aperto tra giornalisti, studiosi, operatori dell'informazione e cittadini, «nella consapevolezza che una stampa libera, autorevole e radicata nel territorio resta un pilastro della democrazia», anticipano Assostampa e Odg della Liguria. Appuntamento alle 17 in via XII Ottobre, 3.

'Dieci anni senza il Corriere Mercantile: memoria, eredità e prospettive dell’informazione locale'. Questo il titolo dell'incontro organizzato dall'Ordine dei giornalisti della Liguria e dall'Associazione Ligure dei Giornalisti per giovedì 18 dicembre 2025, alle 17, nella sede dell'Ordine degli Avvocati di Genova (via XII Ottobre, 3)

«A dieci anni dalla chiusura del Corriere Mercantile, uno dei quotidiani più storici e identitari della nostra città, l'Ordine dei Giornalisti della Liguria e l'Associazione Ligure Giornalisti promuovono un momento di riflessione sul valore che quella testata ha rappresentato per Genova e per tutto il panorama dell’informazione», anticipano gli organizzatori.

Il convegno vuole ripercorrere la storia, l'impegno e il ruolo civile del Mercantile, analizzando al tempo stesso quanto la sua scomparsa abbia inciso sul pluralismo, sulla qualità del racconto del territorio e sulle condizioni del lavoro giornalistico.

«Sarà anche l'occasione - proseguono Assostampa e Ordine regionali - per confrontarsi sulle sfide che oggi attendono il nostro mestiere e sulle prospettive future del sistema informativo. La sede dell'Ordine degli Avvocati di Genova accoglierà un dialogo aperto tra giornalisti, studiosi, operatori dell'informazione e cittadini, nella consapevolezza che una stampa libera, autorevole e radicata nel territorio resta un pilastro della democrazia».

Fra gli interventi previsti quelli di Tommaso Fregatti, presidente Odg Liguria; Matteo Dell'Antico, segretario Alg; Andrea Ferro, consigliere nazionale Odg; Stefano Savi, presidente Ordine degli Avvocati; giornalisti e soci che hanno lavorato nella Cooperativa.

Modera l'incontro il giornalista Marco Ansaldo. Ci sarà un contributo anche di Paolo Garimberti e Giulio Anselmi. Inoltre la partecipazione all'evento darà diritto a 3 crediti formativi per i giornalisti iscritti tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it. (mf)

@fnsisocial
Appuntamenti
26 Nov 2025
'Il male in Comune': il 2 dicembre presentazione in Fnsi del dossier di Avviso Pubblico
Appuntamenti
21 Nov 2025
Forum of Mediterranean Women Journalists, dal 25 al 28 novembre la X edizione a Bari e Lecce
Appuntamenti
20 Nov 2025
Ifj, il 2 e 3 dicembre a Bari la riunione del Comitato esecutivo
 Le altre news

Articoli correlati

Authority11 Ott 2025
Agcom avvia il nuovo Osservatorio sul giornalismo: presentazione in Fnsi il 21 ottobre
Cdr27 Giu 2025
La7, il Cdr: «Da azienda nessun riconoscimento per i giornalisti». Il 1° luglio conferenza stampa in Fnsi
Premi e Concorsi17 Giu 2025
Lampedus'amore – Premio Cristiana Matano: il 20 giugno la presentazione della X edizione
Fondazione Murialdi16 Giu 2025
2015 - 2025: la Fondazione Murialdi compie 10 anni e festeggia con un convegno
Associazioni27 Mag 2025
Sindacato giornalisti Veneto, il 18 giugno assemblea per il rinnovo degli organismi statutari
Referendum 202516 Mag 2025
Referendum, lunedì 19 maggio iniziativa della Cgil a Roma con Landini
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits