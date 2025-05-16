La presentazione dell'evento del 2 e 3 dicembre (Foto: Assostampa Puglia)

20 Nov 2025

Ifj, il 2 e 3 dicembre a Bari la riunione del Comitato esecutivo

Alla conferenza stampa di presentazione dell'evento, giovedì 20 novembre, sono intervenuti, fra gli altri, Vito Fatiguso (presidente Assostampa Puglia), Raffaele Lorusso (Componente del Comitato esecutivo della Ifj), Alessandra Costante (segretaria generale Fnsi), Anthony Bellanger (segretario generale Ifj).

Si svolgerà il 2 e 3 dicembre 2025, a Bari, la riunione del Comitato esecutivo della Federazione internazionale dei giornalisti (Ifj). L'evento è stato presentato giovedì 20 novembre nella sede dell'Associazione della Stampa di Puglia.



Alla conferenza stampa sono intervenuti: Vito Fatiguso (presidente Assostampa Puglia), Raffaele Lorusso (Componente del Comitato esecutivo della Ifj), Alessandra Costante (segretaria generale Fnsi), Anthony Bellanger (segretario generale Ifj), Luca Scandale (commissario di Pugliapromozione) e Stefania Lapedota (Ciheam Bari).



Nel capoluogo pugliese «sono in arrivo partecipanti da tutti i continenti per un evento, organizzato da Federazione nazionale della Stampa italiana e Assostampa Puglia, che sarà ospitato dal Ciheam-Bari, in collaborazione con l'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione», anticipa su Facebook il sindacato regionale. (mf)



Lo stato di salute dell'informazione in primo piano a Bari

I temi internazionali e nazionali che riguardano la libertà di stampa e la contrattazione collettiva. Sono i due temi all'ordine del giorno dell'ultima riunione del Comitato esecutivo della Federazione internazionale dei giornalisti che si terrà a Bari, il 2 e 3 dicembre, alla vigilia del congresso mondiale in programma a Parigi nel 2026.

L'evento è stato presentato oggi nella sede di Assostampa di Puglia e porterà l'attenzione dei circa 600mila professionisti della comunicazione rappresentati nella Federazione attraverso 187 sindacati e associazioni in 140 Paesi.

Nel capoluogo pugliese arriveranno 22 giornalisti da tutto il mondo, che si riuniranno nella sede barese di Ciheam. Alla presentazione è intervenuta, fra gli altri, la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante, che si è soffermata sullo sciopero generale della categoria fissato per il 28 novembre al quale si è giunti «per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, fermo al 2016» e contro «l'attacco degli editori verso i diritti dei giornalisti, sia i cosiddetti garantiti che i precari», ha detto.

«È un appuntamento che cade in un momento delicato per la categoria dei giornalisti fra vertenze e rinnovi contrattuali», ha aggiunto Vito Fatiguso, presidente di Assostampa Puglia.

«Dopo il 2019 torniamo a Bari - ha spiegato Anthony Bellanger, segretario generale Ifj - e sarà il nostro ultimo comitato esecutivo prima del congresso mondiale a Parigi nel maggio 2026». (Ansa)