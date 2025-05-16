CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
La stampa estera entri a Gaza!
Appuntamenti 07 Nov 2025

'La stampa estera entri a Gaza!', il 12 novembre conferenza stampa a Roma

Appuntamento alle 12 nella sala conferenze dell'Associazione Stampa Estera in Italia per illustrare l'appello promosso da Movimento Giustizia e Pace in Medio Oriente, Federazione nazionale Stampa Italiana e Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Il blocco imposto ai media internazionali dimostra che per Israele la verità è una minaccia. Ma il mondo ha il diritto di sapere. Pertanto Movimento Giustizia e Pace in Medio Oriente, Federazione nazionale Stampa Italiana e Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti si fanno promotori di un nuovo appello per chiedere al Governo italiano e alla Commissione europea di esercitare una pressione reale e immediata sul Governo di Israele affinché venga revocato senza ulteriori indugi il divieto di ingresso dei giornalisti internazionali nella Striscia di Gaza e nei territori palestinesi occupati di Cisgiordania e Gerusalemme Est.

L'appello 'LA STAMPA ESTERA ENTRI A GAZA! LET THE PRESS IN!', sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa in programma per mercoledì 12 novembre 2025, alle 12, nella sala conferenze dell'Associazione Stampa Estera in Italia (via del Plebiscito, 102).

«Da oltre due anni - rimarcano Movimento Giustizia e Pace in MO, Fnsi e Cnog - Gaza è un territorio sigillato, sottratto allo sguardo del mondo e sono ad oggi circa 300 i giornalisti palestinesi uccisi dai militari dell'Idf. L'unica narrazione ammessa è quella del potere militare che assedia. Il Diritto Internazionale torni dunque a farsi valere anche sulla spinta del piano di pace che ha preso le mosse, per ora senza esiti risolutivi, dagli accordi del Cairo». (mf)

 Let The Press In - Locandina
@fnsisocial
Appuntamenti
03 Nov 2025
'Giornalismo di pace: raccontare la guerra, non alimentarla', il 6 novembre incontro in Fnsi
Appuntamenti
23 Ott 2025
'Illuminare le Periferie', la presentazione del VII Rapporto il 3 novembre in sala Tobagi
Appuntamenti
29 Set 2025
'IA e informazione giornalistica: proposta di una guida etico - deontologica', iscrizioni entro il 30 settembre
 Le altre news

Articoli correlati

Authority11 Ott 2025
Agcom avvia il nuovo Osservatorio sul giornalismo: presentazione in Fnsi il 21 ottobre
Cdr27 Giu 2025
La7, il Cdr: «Da azienda nessun riconoscimento per i giornalisti». Il 1° luglio conferenza stampa in Fnsi
Premi e Concorsi17 Giu 2025
Lampedus'amore – Premio Cristiana Matano: il 20 giugno la presentazione della X edizione
Fondazione Murialdi16 Giu 2025
2015 - 2025: la Fondazione Murialdi compie 10 anni e festeggia con un convegno
Associazioni27 Mag 2025
Sindacato giornalisti Veneto, il 18 giugno assemblea per il rinnovo degli organismi statutari
Referendum 202516 Mag 2025
Referendum, lunedì 19 maggio iniziativa della Cgil a Roma con Landini
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits