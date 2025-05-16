La stampa estera entri a Gaza!

07 Nov 2025

'La stampa estera entri a Gaza!', il 12 novembre conferenza stampa a Roma

Appuntamento alle 12 nella sala conferenze dell'Associazione Stampa Estera in Italia per illustrare l'appello promosso da Movimento Giustizia e Pace in Medio Oriente, Federazione nazionale Stampa Italiana e Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Il blocco imposto ai media internazionali dimostra che per Israele la verità è una minaccia. Ma il mondo ha il diritto di sapere. Pertanto Movimento Giustizia e Pace in Medio Oriente, Federazione nazionale Stampa Italiana e Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti si fanno promotori di un nuovo appello per chiedere al Governo italiano e alla Commissione europea di esercitare una pressione reale e immediata sul Governo di Israele affinché venga revocato senza ulteriori indugi il divieto di ingresso dei giornalisti internazionali nella Striscia di Gaza e nei territori palestinesi occupati di Cisgiordania e Gerusalemme Est.



L'appello 'LA STAMPA ESTERA ENTRI A GAZA! LET THE PRESS IN!', sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa in programma per mercoledì 12 novembre 2025, alle 12, nella sala conferenze dell'Associazione Stampa Estera in Italia (via del Plebiscito, 102).



«Da oltre due anni - rimarcano Movimento Giustizia e Pace in MO, Fnsi e Cnog - Gaza è un territorio sigillato, sottratto allo sguardo del mondo e sono ad oggi circa 300 i giornalisti palestinesi uccisi dai militari dell'Idf. L'unica narrazione ammessa è quella del potere militare che assedia. Il Diritto Internazionale torni dunque a farsi valere anche sulla spinta del piano di pace che ha preso le mosse, per ora senza esiti risolutivi, dagli accordi del Cairo». (mf)



