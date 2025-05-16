CERCA
La locandina della presentazione
Appuntamenti 25 Nov 2025

'Il male in Comune': il 2 dicembre presentazione in Fnsi del dossier di Avviso Pubblico

L’appuntamento è fissato alle 11 in sala Walter Tobagi. Lo studio è dedicato al fenomeno degli scioglimenti per infiltrazioni mafiose negli Enti locali.

Martedì 2 dicembre 2025 alle 11, presso la Sala Tobagi  della Fnsi (via delle Botteghe Oscure 54, Roma), Avviso Pubblico presenterà “Il male in Comune”, il nuovo dossier dedicato al fenomeno degli scioglimenti per infiltrazioni mafiose negli Enti locali. Un appuntamento fondamentale per comprendere l’estensione e l’evoluzione di un’emergenza democratica che continua a colpire il Paese, minando istituzioni, economia e fiducia dei cittadini.

Il dossier mostra come le mafie riescano a interferire nei processi decisionali dei Comuni – dalla gestione degli appalti ai servizi essenziali – generando effetti profondi sul tessuto sociale ed economico. Al tempo stesso, il volume evidenzia gli strumenti, le riforme e le reti civiche che possono aiutare gli Enti locali a prevenire e contrastare tali fenomeni, restituendo credibilità all’azione amministrativa.

Dopo i saluti introduttivi di Vittorio di Trapani (presidente della Fnsi), di Marco Natali (presidente Confprofessioni) e di Roberto Montà (presidente di Avviso Pubblico), sarà Claudio Forleo, responsabile Osservatorio parlamentare di Avviso Pubblico a presentare i dati del nuovo dossier. A seguire interverranno:

Giuseppe Busia, presidente Autorità Nazionale Anticorruzione;
Giovanni Melillo, Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo;
Wanda Ferro, Sottosegretario al ministero dell’Interno.

Modererà Lorenzo Nicolini, giornalista di RomaToday.

Per partecipare alla presentazione è necessario registrarsi attraverso questo link. (anc)

