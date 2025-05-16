La locandina della presentazione di 'Senza' in Fnsi

03 Feb 2026

'Senza. Del dolore e dell'amore', il 19 febbraio in Fnsi presentazione del libro di Gaetano Perricone

Appuntamento in sala Walter Tobagi a partire dalle 16.30. Con l'autore anche la segretaria generale Fnsi Alessandra Costante, il vicepresidente di Casagit Gianfranco Summo, il presidente dell'Inpgi Roberto Ginex, la psico-oncologa Deborah Maradini, che firma la prefazione al volume.

La parola come cura per chi è rimasto 'Senza': «Senza di Lei. Senza il suo dolcissimo, profondo, tenero Amore. Senza la forza straordinaria che stava dietro la sua mitezza». Il ricordo come terapia per chi è sopravvissuto, ma è rimasto «solo. Senza più lacrime», come scrive l'autore nelle prime righe del libro.



L'autore è Gaetano Perricone, giornalista e scrittore palermitano, storico cronista del quotidiano L'Ora e oggi segretario del Gruppo pensionati siciliani. 'Senza. Del dolore e dell'amore' (Algra Editore) è il titolo del libro, scritto «non per mestiere, ma per necessità. Perché ciò che accade in certi momenti della vita non può restare solo dentro, ma chiede voce, parola, testimonianza», avverte nella prefazione Deborah Maradini, psico-oncologa di CPA ODV presso la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta.



'Senza' è un esperimento di 'medicina narrativa' e molto altro, molto di più. È la storia di un marito che lotta accanto alla moglie malata. È racconto necessario a condividere il dolore per la perdita e, al contempo, il ricordo dell'amata Daniela, un modo per scolpire sulla carta la vicenda di una «guerriera» e insieme un viaggio interiore sul senso della cura, sul ruolo del caregiver, sul valore profondo della sanità pubblica.



Dopo la prima presentazione il 14 novembre 2025 all'Istituto Besta di Milano, dove Gaetano e Daniela, «la leonessa che ha stupito tutti per la sua incredibile capacità di resilienza», hanno trascorso otto lunghissimi mesi, e dopo gli incontri di Viagrande, ai piedi dell'Etna, il 16 dicembre, a Palermo il 15 gennaio e quello in programma a Siracusa, il 12 febbraio 2026, 'Senza' arriva a Roma, nella sede della Fnsi.



L'appuntamento è per giovedì 19 febbraio 2026, alle 16.30, in sala Walter Tobagi (via delle Botteghe Oscure, 54 - primo piano). Con l'autore e con la dottoressa Maradini ricorderanno Daniela, e discuteranno del libro e dei temi che esplora, la segretaria generale Fnsi Alessandra Costante, il vicepresidente di Casagit Gianfranco Summo, il presidente dell'Inpgi Roberto Ginex, i giornalisti Nicola Lombardozzi e Bianca Stancanelli. Paola Zagami leggerà alcuni brani di 'Senza'. (mf)



