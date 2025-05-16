CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
La targa dedicata a Mario Francese a Palermo (Foto: assostampasicilia.it)
Appuntamenti 22 Gen 2026

Mario Francese, il 26 gennaio il ricordo a Palermo a 47 anni dall’omicidio

L’appuntamento è alle 9:30 davanti alla targa che ricorda il cronista in viale Campania.

A 47 anni dall’omicidio di Mario Francese, cronista di giudiziaria del Giornale di Sicilia, ucciso a colpi di pistola mentre stava tornando a casa, Assostampa Sicilia torna a ricordarlo con il Gruppo cronisti in viale Campania a Palermo lunedì 26 gennaio alle 9:30. Saranno presenti con il figlio Giulio davanti alla targa che ricorda, in viale Campania, il giornalista ucciso dalla mafia nel 1979 per Assostampa il segretario regionale Giuseppe Rizzuto, il vicesegretario vicario Roberto Leone, la segretaria regionale del Gruppo cronisti siciliani Claudia Brunetto, il segretario provinciale di Assostampa Palermo Gianluca Caltanissetta, la presidente del gruppo pensionati siciliani Claudia Mirto, il presidente dell’ Ordine dei giornalisti di Sicilia Concetto Mannisi ed il presidente dell’Inpgi Roberto Ginex. A ricordare Mario Francese ci saranno il prefetto di Palermo Massimo Mariani, il sindaco Roberto Lagalla assieme al vicesindaco Giampiero Cannella ed all’assessore Maurizio Carta. Quindi una numerosa rappresentanza di magistrati con Carlo Salvatore Hamel, presidente della sezione di Palermo-Trapani della Anm, il presidente della corte d’Appello Matteo Frasca, la procuratrice dei minori Claudia Caramanna e il presidente del tribunale di Sorveglianza Nicola Mazzamuto. Presenti, inoltre, il questore Vito Calvino e in rappresentanza della guardia di finanza Domenico Napolitano, dell’esercito Francesco Principe, dei carabinieri Luciano Magrini, della polizia municipale Angelo Colucciello, dei vigili del fuoco Fabrizio Ganci.

Numerosa la rappresentanza degli studenti con le delegazioni dell’IIS “Duca degli Abruzzi-Einaudi-Pareto” di Palermo accompagnati dai docenti Liliana Ursi, referente legalità dell’istituto, Vanda Egidi e Simona Lacagnina, e dell’istituto Marconi che proprio l’anno scorso ha intitolato a Mario Francese uno dei suoi plessi.

Mario Francese aveva 54 anni, quando venne ucciso e le sue inchieste giornalistiche furono, come sottolinea la sentenza di condanna di appello oltre che per Bagarella, per Totò Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco, Raffaele Ganci e Francesco Madonia: «Il movente dell'omicidio Francese è sicuramente ricollegabile allo straordinario impegno civile con cui la vittima aveva compiuto un'approfondita ricostruzione delle più complesse e rilevanti vicende di mafia degli anni '70». (anc)

@fnsisocial
Appuntamenti
16 Dic 2025
'Notizie Senza Volto', il 18 dicembre a Torino la presentazione del XIII Rapporto di Carta di Roma
Appuntamenti
15 Dic 2025
'Dieci anni senza il Corriere Mercantile', il 18 dicembre incontro a Genova
Appuntamenti
26 Nov 2025
'Il male in Comune': il 2 dicembre presentazione in Fnsi del dossier di Avviso Pubblico
 Le altre news

Articoli correlati

Authority11 Ott 2025
Agcom avvia il nuovo Osservatorio sul giornalismo: presentazione in Fnsi il 21 ottobre
Cdr27 Giu 2025
La7, il Cdr: «Da azienda nessun riconoscimento per i giornalisti». Il 1° luglio conferenza stampa in Fnsi
Premi e Concorsi17 Giu 2025
Lampedus'amore – Premio Cristiana Matano: il 20 giugno la presentazione della X edizione
Fondazione Murialdi16 Giu 2025
2015 - 2025: la Fondazione Murialdi compie 10 anni e festeggia con un convegno
Associazioni27 Mag 2025
Sindacato giornalisti Veneto, il 18 giugno assemblea per il rinnovo degli organismi statutari
Referendum 202516 Mag 2025
Referendum, lunedì 19 maggio iniziativa della Cgil a Roma con Landini
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits