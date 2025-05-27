'Quelli che... Il Giorno': il 12 marzo la presentazione del libro in Fnsi

04 Mar 2026

Il saggio di Mario Consani con Stefano Passarelli è edito da All Around. Appuntamento alle 17:30 in sala Walter Tobagi.

Si svolgerà giovedì 12 marzo 2026 alle 17:30, presso la sala Walter Tobagi della Fnsi (via delle Botteghe Oscure 54, Roma), la presentazione del libro 'Quelli che... Il Giorno', di Mario Consani con Stefano Passarelli.



Il libro, edito da All Around, ripercorre le tracce del ricchissimo elenco dei nomi noti del mondo della cultura che negli anni 60 compaiono tutti insieme nelle straordinarie pagine de Il Giorno: «C’è il collaboratore illustre Carlo Emilio Gadda – si legge nella presentazione del saggio sul sito web della casa editrice - che si offende per un titolo quasi gaddiano messo a un suo pezzo sul Giorno, e Alberto Arbasino, trentenne critico letterario del quotidiano, pronto all’intervista riparatrice. E c’è l’altra giovane firma delle pagine culturali, Pietro Citati, che litiga con l’Unità per una recensione. E Pasolini, naturalmente, che scrive a piacere e senza risparmiare i suoi giudizi urticanti. Poi Calvino che pubblica le prime Cosmicomiche illustrate dal giovanissimo disegnatore della redazione, Tullio Pericoli. E subito Campanile, Comisso e Parise, Umberto Eco e Bassani, Garboli e Manganelli, Bianciardi e Cassola, Soldati, Attilio Bertolucci e Arpino, Primo Levi e Rigoni Stern, Nanda Pivano e Natalia Ginzburg. Persino una breve apparizione del celebre professor Roberto Longhi. E l’ultimo gigante, Sciascia».



Gli autori ne discuteranno con Marco Sassano (giornalista e autore) e Giancarlo Tartaglia (segretario generale della fondazione sul giornalismo “Paolo Murialdi”). A introdurre l'incontro sarà Lucia Visca (fondatrice di All Around), mentre i saluti istituzionali saranno di Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi. (anc)