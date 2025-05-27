CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
'Quelli che... Il Giorno': il 12 marzo la presentazione del libro in Fnsi
Appuntamenti 04 Mar 2026

'Quelli che... Il Giorno': il 12 marzo la presentazione del libro in Fnsi

Il saggio di Mario Consani con Stefano Passarelli è edito da All Around. Appuntamento alle 17:30 in sala Walter Tobagi.

Si svolgerà giovedì 12 marzo 2026 alle 17:30, presso la sala Walter Tobagi della Fnsi (via delle Botteghe Oscure 54, Roma), la presentazione del libro 'Quelli che... Il Giorno', di Mario Consani con Stefano Passarelli.

Il libro, edito da All Around, ripercorre le tracce del ricchissimo elenco dei nomi noti del mondo della cultura che negli anni 60 compaiono tutti insieme nelle straordinarie pagine de Il Giorno: «C’è il collaboratore illustre Carlo Emilio Gadda – si legge nella presentazione del saggio sul sito web della casa editrice - che si offende per un titolo quasi gaddiano messo a un suo pezzo sul Giorno, e Alberto Arbasino, trentenne critico letterario del quotidiano, pronto all’intervista riparatrice. E c’è l’altra giovane firma delle pagine culturali, Pietro Citati, che litiga con l’Unità per una recensione. E Pasolini, naturalmente, che scrive a piacere e senza risparmiare i suoi giudizi urticanti. Poi Calvino che pubblica le prime Cosmicomiche illustrate dal giovanissimo disegnatore della redazione, Tullio Pericoli. E subito Campanile, Comisso e Parise, Umberto Eco e Bassani, Garboli e Manganelli, Bianciardi e Cassola, Soldati, Attilio Bertolucci e Arpino, Primo Levi e Rigoni Stern, Nanda Pivano e Natalia Ginzburg. Persino una breve apparizione del celebre professor Roberto Longhi. E l’ultimo gigante, Sciascia».

Gli autori ne discuteranno con Marco Sassano (giornalista e autore) e Giancarlo Tartaglia (segretario generale della fondazione sul giornalismo “Paolo Murialdi”). A introdurre l'incontro sarà Lucia Visca (fondatrice di All Around), mentre i saluti istituzionali saranno di Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi. (anc)

@fnsisocial
Appuntamenti
26 Feb 2026
'Referendum Giustizia: le ragioni del SÌ e le ragioni del NO', incontro informativo il 4 marzo
Appuntamenti
13 Feb 2026
'Lo stato del giornalismo italiano', il 19 febbraio dibattito alla Sapienza
Appuntamenti
03 Feb 2026
'Senza. Del dolore e dell'amore', il 19 febbraio in Fnsi presentazione del libro di Gaetano Perricone
 Le altre news

Articoli correlati

Casagit17 Feb 2026
'La psicologia dell'invecchiamento tra clinica, prevenzione e qualità della vita': convegno in Casagit il 23 febbraio
Authority11 Ott 2025
Agcom avvia il nuovo Osservatorio sul giornalismo: presentazione in Fnsi il 21 ottobre
Cdr27 Giu 2025
La7, il Cdr: «Da azienda nessun riconoscimento per i giornalisti». Il 1° luglio conferenza stampa in Fnsi
Premi e Concorsi17 Giu 2025
Lampedus'amore – Premio Cristiana Matano: il 20 giugno la presentazione della X edizione
Fondazione Murialdi16 Giu 2025
2015 - 2025: la Fondazione Murialdi compie 10 anni e festeggia con un convegno
Associazioni27 Mag 2025
Sindacato giornalisti Veneto, il 18 giugno assemblea per il rinnovo degli organismi statutari
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits