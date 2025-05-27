CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
La locandina dell'incontro formativo
Appuntamenti 26 Feb 2026

'Referendum Giustizia: le ragioni del SÌ e le ragioni del NO', incontro informativo il 4 marzo

L'iniziativa, organizzata dall'Usigrai, si terrà a partire dalle 15.30 nella sede della Fnsi (via delle Botteghe Oscure, 54 – primo piano) a Roma.

'Costituzione e giustizia, verso il referendum: opinioni a confronto. Le ragioni del SÌ e le ragioni del NO'. Questo il titolo dell'appuntamento organizzato dall'Usigrai per mercoledì 4 marzo 2026, a partire dalle 15.30, nella sede della Fnsi (in via delle Botteghe Oscure, 54 – primo piano) a Roma.

«Il prossimo referendum costituzionale – anticipano i promotori dell'incontro informativo – è un appuntamento cruciale per le cittadine e cittadini che saranno chiamati a esprimersi sull’approvazione della riforma dell’ordinamento giurisdizionale. L’incontro informativo 'Costituzione e Giustizia: verso il referendum' vuole offrire un approfondimento chiaro e accessibile, attraverso opinioni diverse e autorevoli del mondo del diritto. Magistrate e magistrati, avvocati, professoresse e professori universitari. Un dibattito dedicato non solo a giornaliste e giornalisti, ma aperto a chiunque voglia continuare a informarsi in vista del voto del 22 e 23 marzo».

Dopo gli interventi introduttivi della segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante e del segretario Usigrai, Daniele Macheda, si alterneranno relatrici e relatori che illustreranno le ragioni del Sì e le ragioni del No.

Le ragioni del Sì:

Avv. Giuseppe Belcastro, Presidente Camera Penale di Roma;

Prof. Avv. Roberto Borgogno, Università la Sapienza di Roma, Socio Fondatore Comitato SiRiforma;

Dott.ssa Annalisa Imparato, Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

Le ragioni del No:

Dott. Giuseppe Cascini, Procuratore Aggiunto presso la Procura di Roma;

Avv. Franco Moretti, Presidente Comitato Avvocati per il NO;

Prof.ssa Angela Musumeci, Ordinaria di Diritto Costituzionale Università di Teramo.

Modera: Rita Mattei, già giornalista Rai.

@fnsisocial
Appuntamenti
13 Feb 2026
'Lo stato del giornalismo italiano', il 19 febbraio dibattito alla Sapienza
Appuntamenti
03 Feb 2026
'Senza. Del dolore e dell'amore', il 19 febbraio in Fnsi presentazione del libro di Gaetano Perricone
Appuntamenti
22 Gen 2026
Mario Francese, il 26 gennaio il ricordo a Palermo a 47 anni dall’omicidio
 Le altre news

Articoli correlati

Casagit17 Feb 2026
'La psicologia dell'invecchiamento tra clinica, prevenzione e qualità della vita': convegno in Casagit il 23 febbraio
Authority11 Ott 2025
Agcom avvia il nuovo Osservatorio sul giornalismo: presentazione in Fnsi il 21 ottobre
Cdr27 Giu 2025
La7, il Cdr: «Da azienda nessun riconoscimento per i giornalisti». Il 1° luglio conferenza stampa in Fnsi
Premi e Concorsi17 Giu 2025
Lampedus'amore – Premio Cristiana Matano: il 20 giugno la presentazione della X edizione
Fondazione Murialdi16 Giu 2025
2015 - 2025: la Fondazione Murialdi compie 10 anni e festeggia con un convegno
Associazioni27 Mag 2025
Sindacato giornalisti Veneto, il 18 giugno assemblea per il rinnovo degli organismi statutari
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits