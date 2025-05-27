La locandina dell'incontro formativo

26 Feb 2026

'Referendum Giustizia: le ragioni del SÌ e le ragioni del NO', incontro informativo il 4 marzo

L'iniziativa, organizzata dall'Usigrai, si terrà a partire dalle 15.30 nella sede della Fnsi (via delle Botteghe Oscure, 54 – primo piano) a Roma.

'Costituzione e giustizia, verso il referendum: opinioni a confronto. Le ragioni del SÌ e le ragioni del NO'. Questo il titolo dell'appuntamento organizzato dall'Usigrai per mercoledì 4 marzo 2026, a partire dalle 15.30, nella sede della Fnsi (in via delle Botteghe Oscure, 54 – primo piano) a Roma.



«Il prossimo referendum costituzionale – anticipano i promotori dell'incontro informativo – è un appuntamento cruciale per le cittadine e cittadini che saranno chiamati a esprimersi sull’approvazione della riforma dell’ordinamento giurisdizionale. L’incontro informativo 'Costituzione e Giustizia: verso il referendum' vuole offrire un approfondimento chiaro e accessibile, attraverso opinioni diverse e autorevoli del mondo del diritto. Magistrate e magistrati, avvocati, professoresse e professori universitari. Un dibattito dedicato non solo a giornaliste e giornalisti, ma aperto a chiunque voglia continuare a informarsi in vista del voto del 22 e 23 marzo».



Dopo gli interventi introduttivi della segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante e del segretario Usigrai, Daniele Macheda, si alterneranno relatrici e relatori che illustreranno le ragioni del Sì e le ragioni del No.



Le ragioni del Sì:

Avv. Giuseppe Belcastro, Presidente Camera Penale di Roma;

Prof. Avv. Roberto Borgogno, Università la Sapienza di Roma, Socio Fondatore Comitato SiRiforma;

Dott.ssa Annalisa Imparato, Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.



Le ragioni del No:

Dott. Giuseppe Cascini, Procuratore Aggiunto presso la Procura di Roma;

Avv. Franco Moretti, Presidente Comitato Avvocati per il NO;

Prof.ssa Angela Musumeci, Ordinaria di Diritto Costituzionale Università di Teramo.



Modera: Rita Mattei, già giornalista Rai.