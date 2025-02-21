CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
La sala Walter Tobagi della Fnsi
Ungp 20 Nov 2025

'Invalidità e disabilità dei giornalisti': seminario Ungp in sala Tobagi il 4 dicembre

Il corso di formazione, che darà diritto a quattro crediti deontologici ai cronisti che parteciperanno dopo essersi registrati sulla piattaforma della formazione, è organizzato da Unione Nazionale Giornalisti Pensionati, Fnsi e Casagit Salute in collaborazione con Inps e Inpgi.

‘Invalidità e disabilità dei giornalisti attivi e pensionati e dei loro familiari, malattie extraprofessionali, assistenza socio sanitaria e prevenzione, lotta alle discriminazioni giornalistiche legate alla salute’: è questo il titolo del corso di formazione organizzato da Ungp, Fnsi e Casagit Salute in collaborazione con Inps e Inpgi, che si svolgerà giovedì 4 dicembre 2025 dalle 10 alle 13 nella sala Walter Tobagi della Federazione nazionale della Stampa italiana e online.

L’Ungp, con questo corso di formazione, «intende avviare, d’intesa con Fnsi, Inpgi e Casagit Salute un percorso di approfondimento sulle tematiche legate alla situazione socio-sanitaria dei giornalisti, pensionati e attivi con particolare riferimento a invalidità, disabilità, assistenza, prevenzione e lotta contro le discriminazioni che in alcuni casi organi di informazione attuano nei confronti di malati e anziani». L’Unione Nazionale Giornalisti Pensionati «intende quindi porre alla categoria i problemi legati agli aspetti deontologici e professionali sull’informazione socio-sanitaria. Le giornaliste e i giornalisti italiani sentono l’esigenza di contribuire con il loro lavoro a dare informazione trasparente e indipendente, deontologicamente corretta, sui temi della invalidità e disabilità, delle malattie extraprofessionali, dell’assistenza socio-sanitaria a colleghe e colleghi pensionati e attivi. In questo ambito particolare attenzione sarà dedicata alla riforma dell’invalidità e alle esperienze di assistenza socio-sanitaria e di prevenzione. L’Ungp intende anche collaborare con l’Ordine dei Giornalisti per iniziative di contrasto alle discriminazioni nell’informazione legata alla situazione sanitaria dei cittadini».

I saluti istituzionali saranno a cura di Guido D’Ubaldo (presidente Ordine dei Giornalisti del Lazio) e Diego De Felice (direttore centrale Comunicazione Inps). Seguirà l’intervento di Alessandra Costante (segretaria generale Fnsi).

I relatori saranno il dott. Filippo Bonanni (direttore centrale salute e prestazioni di invalidità dell’Inps), Gianfranco Giuliani (presidente di Casagit Salute) e il dott. Raffaele Migliorini (coordinatore generale Medico Legale Inps).

Di seguito l’elenco degli interventi previsti:

Paola Spadari (segretaria del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti) – ‘Aspetti deontologici dell’informazione sull’invalidità e le malattie’;
Roberto Ginex (presidente dell’Inpgi);
Mimma Iorio (direttore generale dell’Inpgi);
Silvia Garambois (giornalista) – ‘Una esperienza personale sulla situazione dell’assistenza ai soggetti fragili’.

Racconteranno poi le loro esperienze sul territorio Giovanna Pacco (direttrice Associazione Goffredo de Banfield di Trieste), Marcella Messina (assessore alla longevità del Comune di Bergamo), Elena Sodano (Fondazione del Progetto Paese “Catanzaro”), Alessandro Alongi (consigliere Municipio Roma XII). È previsto anche l’intervento del dott. Niccolò Biancalani (Federazione Italiana Medici Medicina Generale).

Modererà la discussione Patrizia Disnan (vice presidente vicaria dell’Unione Nazionale Giornalisti Pensionati e coordinatrice del corso). Le conclusioni saranno di Paolo Serventi Longhi (presidente Unione Nazionale Giornalisti Pensionati). Gli organizzatori ringraziano per la collaborazione Antonello Cavallotto e Stefano De Mauri dell’Ufficio stampa dell’Inps.

I giornalisti che parteciperanno dopo essersi registrati sulla piattaforma della formazione otterranno quattro crediti deontologici (cliccare qui per iscriversi in presenza o qui per il seminario online).

PER APPROFONDIRE
Di seguito è possibile scaricare la locandina del corso in formato pdf:

 Corso Ungp 4 dicembre 2025
@fnsisocial
Ungp
19 Giu 2025
Dal Consiglio nazionale Ungp via libera ai bilanci consuntivo 2024 e preventivo 2025
Ungp
03 Giu 2025
'La previdenza dei giornalisti', il 19 giugno corso di formazione Ungp in Fnsi
Ungp
21 Feb 2025
Elezioni Ordine dei giornalisti, appello al voto dell'Ungp
 Le altre news

Articoli correlati

Fnsi12 Nov 2025
Fnsi, il 28 novembre sciopero per il contratto
Minacce17 Ott 2025
Costante: «L'attentato a Sigfrido Ranucci riporta indietro l'orologio della democrazia»
Lutto21 Giu 2025
Addio a Ermanno Corsi, il cordoglio del Sugc e della Fnsi
Associazioni19 Mag 2025
Bologna, alla Casa circondariale della Dozza il primo Memorial Marco Gardenghi
Associazioni08 Mag 2025
Memorial Marco Gardenghi, il 17 maggio sfida di rugby nel carcere di Bologna
Lutto28 Apr 2025
Morto Orfeo Donatini, giornalista e presidente di Sie spa. Il cordoglio del Sindacato del Trentino Alto Adige
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits