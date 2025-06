Un momento del corso di formazione Ungp in Fnsi Un momento del corso di formazione Ungp in Fnsi Un momento del corso di formazione Ungp in Fnsi

19 Giu 2025

Dal Consiglio nazionale Ungp via libera ai bilanci consuntivo 2024 e preventivo 2025

Prima della riunione del Cn si è svolto, nella mattinata di giovedì 19 giugno, nella sede Fnsi, un corso di formazione con dirigenti dell'Inps, rappresentanti di Inpgi, Casagit, Ordine e Fondo di previdenza complementare e con la professoressa Elsa Fornero, già ministra del Lavoro.

Il Consiglio nazionale dell'Ungp ha approvato all'unanimità, nella riunione di giovedì 19 giugno 2025, i bilanci consuntivo 2024 e preventivo 2025. «Il Consiglio - si legge in una nota dell'Unione pensionati - ha dato mandato al presidente Paolo Serventi Longhi di rappresentare alla segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante la situazione non positiva dei bilanci Ungp in relazione al venir meno dei contributi da parte di quasi tutte le Associazioni Regionali di Stampa. L'Ungp è consapevole delle difficoltà complessive del sistema di rappresentanza sindacale dei giornalisti italiani e ritiene sia importante affrontare insieme queste difficoltà in un quadro di solidarietà generale».



L'Ungp, si legge ancora, «ringrazia la Fnsi per il supporto a tutte le iniziative del sindacato di base dei giornalisti pensionati. L'Ungp sostiene totalmente lo sforzo della Fnsi ed in particolare della segretaria Costante per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto da oltre 10 anni».



Il Consiglio nazionale ha eletto segretario generale il collega Giuseppe Sgambellone, del Sindacato del Trentino Alto Adige, in sostituzione di Guido Bossa, dirigente storico del sindacato dei giornalisti pensionati, venuto a mancare ad aprile, e «ha ricordato con affetto Guido ed ha espresso l'auspicio che al suo nome venga intitolata la sala della stessa Ungp presso la sede della Federazione nazionale della Stampa in via delle Botteghe Oscure, 54».



In Consiglio nazionale Ungp, al posto di Guido Bossa subentra la collega Marina Cosi, dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti, prima dei non eletti al Congresso del 2023.



Prima della riunione del Consiglio nazionale, Ungp con Fnsi e Inps, con la collaborazione dell'Inpgi, ha organizzato un corso di formazione sui temi della previdenza ed in particolare sui problemi scaturiti dal passaggio della gestione principale dell'Inpgi all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.



Al corso, coordinato dalla vice presidente vicaria Ungp, Patrizia Disnan, sono intervenuti i direttori centrali dell'Inps Massimiliano D'Angelo e Diego De Felice, con il dirigente dell'area Comunicazione dell'Istituto Salvatore Santangelo, i presidenti dell'Inpgi Roberto Ginex e del Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Alessia Marani, la segretaria del Consiglio nazionale dell'Ordine Paola Spadari, il presidente dell'Odg Lazio Guido D'Ubaldo, la dirigente di Casagit Salute Sonia Silvestri.



I lavori sono stati introdotti da una relazione sulla situazione generale della previdenza in Italia a cura della professoressa Elsa Fornero, già ministra del Lavoro.