Il contratto di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi
Fnsi 12 Nov 2025

Fnsi, il 28 novembre sciopero per il contratto

Il giorno prima, giovedì 27 novembre 2025, il Consiglio nazionale della Federazione nazionale della Stampa italiana si riunirà in piazza dei Santi Apostoli, a Roma, per lanciare la mobilitazione. Il sindacato rivendica dignità per il lavoro dei colleghi dipendenti e lavoratori autonomi, norme per il corretto utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle redazioni, il riconoscimento anche economico del ruolo cruciale che il giornalismo riveste nell'ordinamento democratico del nostro Paese. Perché «il nostro lavoro vale».

Un giorno di sciopero per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico scaduto nel 2016.

La Giunta esecutiva della Federazione nazionale della Stampa italiana, riunita a Roma mercoledì 12 novembre 2025 insieme con la Consulta delle Associazioni regionali di Stampa, ha deciso all'unanimità di proclamare per venerdì 28 novembre l'astensione dal lavoro dei giornalisti di quotidiani, periodici, agenzie di stampa, testate online, radio e televisioni nazionali che applicano il contratto di lavoro Fnsi - Fieg.

Mentre il giorno prima, giovedì 27 novembre, il Consiglio nazionale della Fnsi si riunirà in piazza dei Santi Apostoli, a Roma, per lanciare la mobilitazione che l'indomani porterà i giornalisti allo sciopero.

Il sindacato rivendica dignità per il lavoro dei colleghi dipendenti e lavoratori autonomi, norme per il corretto utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle redazioni, il riconoscimento anche economico del ruolo cruciale che il giornalismo riveste nell'ordinamento democratico del nostro Paese.

Perché «il nostro lavoro vale».

I giornalisti sono lavoratori come tutti gli altri e hanno bisogno di un contratto. Dal loro contratto e dalle loro tutele sindacali dipende un'informazione libera, autonoma e autorevole nei confronti dei cittadini, ai quali altrimenti rimarrebbero solo notizie manipolate dai grandi colossi del web.

Come disse nel 2023 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, «il contratto di lavoro dei giornalisti - scaduto ormai da anni - costituisce il primo elemento dell'autonomia della categoria».

Fnsi
31 Ott 2025
Fnsi, la sentenza della Consulta sulla rappresentanza sindacale tutela le organizzazioni più rappresentative: «Un principio di democrazia»
Fnsi
30 Lug 2025
Contratto Fnsi – Fieg, Costante: «Editori miopi e disimpegnati»
Fnsi
26 Lug 2025
Contratto Fnsi - Fieg, Costante: «Dagli editori risposta largamente insufficiente alle nostre richieste»
Fnsi
25 Lug 2025
Giornalisti, il nostro contratto è fermo dal 2016, ma gli editori in pochi anni hanno avuto 240 milioni di aiuti di Stato
