CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Un'immagine del video pubblicato sul sito web del Giornale
Minacce 10 Gen 2026

Corteo per Hannoun a Milano, insulti a cronista del Giornale

La denuncia del quotidiano che sul proprio sito web pubblica il video girato dalla giornalista. Alla collega Giulia Sorrentino la solidarietà della Fnsi.

«I proPal hanno insultato e voluto buttare fuori dal corteo di Milano la nostra giornalista Giulia Sorrentino urlando 'fuori i sionisti dal corteo' e 'questa faccia di m…' qui non ci deve stare'. Lo hanno urlato al microfono, guardandola negli occhi e gridando 'vergogna', e ancora 'non sei la benvenuta'». Lo scrive sul proprio sito web il quotidiano Il Giornale, che pubblica anche il video dell'aggressione verbale girato nella zona di viale Padova, durante il corteo per chiedere la liberazione del presidente dell'Associazione palestinesi in Italia Hannoun.

«Ma scusi, non mi può dire 'faccia di m...' Sono venuta a fare la giornalista» dice Giulia Sorrentino, che si sente rispondere «ma chi ti vuole, ma chi ti guarda», mentre un manifestante con il megafono urla «fuori i sionisti dal nostro corteo».

Solidarietà alla collega da parte della Fnsi: «Qualsiasi atto di violenza che impedisca ai giornalisti di svolgere il loro lavoro è inaccettabile». (mf)

@fnsisocial
Minacce
07 Gen 2026
Inviati Rai aggrediti a Crans - Montana, la solidarietà del sindacato
Minacce
22 Dic 2025
Pordenone, minacce di morte a giornalista. Assostampa Fvg: «Ferma condanna per il grave episodio»
Minacce
19 Dic 2025
Treviso, giornalista aggredito: la vicinanza di Sgv e Odg Veneto
 Le altre news

Articoli correlati

Associazioni03 Gen 2026
Napoli, rubati 6 computer nella redazione di Repubblica: la solidarietà del Sugc ai colleghi
Internazionale27 Dic 2025
Lima, giornalista muore dopo attentato. Il sindacato nazionale: «Anno disastroso per la libertà di stampa in Perù»
Internazionale17 Dic 2025
Unesco: «Libertà di espressione diminuita nel mondo come non si vedeva da decenni»
Sentenze10 Dic 2025
Aggressione a giornalista de La Stampa, condannati a un anno quattro militanti di CasaPound Torino
Internazionale09 Dic 2025
Reporter senza Frontiere: 67 giornalisti uccisi nel mondo nel 2025
Libertà di informazione06 Dic 2025
La procura chiede gli atti su Ranucci, l’11 dicembre la richiesta sarà esaminata dalla Vigilanza Rai
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits