Un'immagine del video pubblicato sul sito web del Giornale

10 Gen 2026

Corteo per Hannoun a Milano, insulti a cronista del Giornale

La denuncia del quotidiano che sul proprio sito web pubblica il video girato dalla giornalista. Alla collega Giulia Sorrentino la solidarietà della Fnsi.

«I proPal hanno insultato e voluto buttare fuori dal corteo di Milano la nostra giornalista Giulia Sorrentino urlando 'fuori i sionisti dal corteo' e 'questa faccia di m…' qui non ci deve stare'. Lo hanno urlato al microfono, guardandola negli occhi e gridando 'vergogna', e ancora 'non sei la benvenuta'». Lo scrive sul proprio sito web il quotidiano Il Giornale, che pubblica anche il video dell'aggressione verbale girato nella zona di viale Padova, durante il corteo per chiedere la liberazione del presidente dell'Associazione palestinesi in Italia Hannoun.



«Ma scusi, non mi può dire 'faccia di m...' Sono venuta a fare la giornalista» dice Giulia Sorrentino, che si sente rispondere «ma chi ti vuole, ma chi ti guarda», mentre un manifestante con il megafono urla «fuori i sionisti dal nostro corteo».



Solidarietà alla collega da parte della Fnsi: «Qualsiasi atto di violenza che impedisca ai giornalisti di svolgere il loro lavoro è inaccettabile». (mf)