19 Dic 2025

Treviso, giornalista aggredito: la vicinanza di Sgv e Odg Veneto

Il sindacato e l’Ordine regionali al fianco del collega Luigi Bacialli, direttore dei telegiornali del network televisivo Medianordest.

«Il Sindacato giornalisti veneto e l’Ordine dei giornalisti del Veneto esprimono vicinanza al collega Luigi Bacialli, direttore dei telegiornali del network televisivo Medianordest, per la violenta aggressione subita questa mattina a Treviso. L’episodio, avvenuto nel centro storico mentre il direttore si trovava a passeggio con i suoi cani, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e il trasferimento in pronto soccorso per accertamenti a seguito di un sospetto trauma cranico. Sindacato e Ordine esprimono a Luigi Bacialli la propria vicinanza personale e professionale, augurandogli una pronta e completa guarigione». Lo si legge in un comunicato congiunto diffuso venerdì 19 dicembre 2025.



Sgv e Odg Veneto proseguono: «Ogni forma di violenza, tanto più se scaturita da motivi futili, è inaccettabile e rappresenta un segnale preoccupante del clima di tensione che attraversa la società. Episodi di questo tipo non possono essere sottovalutati e richiedono una riflessione collettiva sul rispetto delle persone e sulla tutela di chi svolge un ruolo pubblico e professionale. Confidando nel lavoro degli investigatori – si conclude la nota - per chiarire rapidamente la dinamica dei fatti e individuare il responsabile, il Sindacato dei giornalisti e l’Ordine dei giornalisti del Veneto rinnovano a Luigi Bacialli i migliori auguri di pronta guarigione». (anc)