CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: @_Carabinieri
Minacce 19 Dic 2025

Treviso, giornalista aggredito: la vicinanza di Sgv e Odg Veneto

Il sindacato e l’Ordine regionali al fianco del collega Luigi Bacialli, direttore dei telegiornali del network televisivo Medianordest.

«Il Sindacato giornalisti veneto e l’Ordine dei giornalisti del Veneto esprimono vicinanza al collega Luigi Bacialli, direttore dei telegiornali del network televisivo Medianordest, per la violenta aggressione subita questa mattina a Treviso. L’episodio, avvenuto nel centro storico mentre il direttore si trovava a passeggio con i suoi cani, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e il trasferimento in pronto soccorso per accertamenti a seguito di un sospetto trauma cranico. Sindacato e Ordine esprimono a Luigi Bacialli la propria vicinanza personale e professionale, augurandogli una pronta e completa guarigione». Lo si legge in un comunicato congiunto diffuso venerdì 19 dicembre 2025.

Sgv e Odg Veneto proseguono: «Ogni forma di violenza, tanto più se scaturita da motivi futili, è inaccettabile e rappresenta un segnale preoccupante del clima di tensione che attraversa la società. Episodi di questo tipo non possono essere sottovalutati e richiedono una riflessione collettiva sul rispetto delle persone e sulla tutela di chi svolge un ruolo pubblico e professionale. Confidando nel lavoro degli investigatori – si conclude la nota - per chiarire rapidamente la dinamica dei fatti e individuare il responsabile, il Sindacato dei giornalisti e l’Ordine dei giornalisti del Veneto rinnovano a Luigi Bacialli i migliori auguri di pronta guarigione». (anc)

@fnsisocial
Minacce
02 Dic 2025
Il Viminale dispone l’innalzamento della scorta per Ranucci
Minacce
01 Dic 2025
Costante: «Le parole di Albanese sui giornalisti sono pericolose e penose»
Minacce
29 Nov 2025
Assalto a La Stampa, Fnsi con Subalpina e Odg: «Inaccettabile»
 Le altre news

Articoli correlati

Internazionale17 Dic 2025
Unesco: «Libertà di espressione diminuita nel mondo come non si vedeva da decenni»
Sentenze10 Dic 2025
Aggressione a giornalista de La Stampa, condannati a un anno quattro militanti di CasaPound Torino
Internazionale09 Dic 2025
Reporter senza Frontiere: 67 giornalisti uccisi nel mondo nel 2025
Libertà di informazione06 Dic 2025
La procura chiede gli atti su Ranucci, l’11 dicembre la richiesta sarà esaminata dalla Vigilanza Rai
Associazioni26 Nov 2025
Aggressione a fotoreporter torinese, Subalpina e Odg: «Preoccupa ennesimo atto di violenza»
Osservatorio Cronisti Minacciati13 Nov 2025
Osservatorio cronisti minacciati, Fnsi con Odg: «Urgente introdurre aggravante per i reati contro i giornalisti»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits