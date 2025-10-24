Sigfrido Ranucci (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

02 Dic 2025

Il Viminale dispone l’innalzamento della scorta per Ranucci

La sicurezza del conduttore di Report sarà affidata non più a due ma a quattro agenti di scorta oltre ad un'auto blindata in più.

Il Viminale ha disposto l'innalzamento della scorta per il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato a ottobre scorso.



Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa martedì 2 dicembre 2025, recentemente la presidente della commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, ha trasmesso al Viminale l'ultima audizione del conduttore Rai in commissione, in particolare la parte secretata. Da qui il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha girato la documentazione all'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (Ucis) e dopo una valutazione è stato infine innalzato il livello di sicurezza da quarto a secondo: dunque non più due ma quattro agenti di scorta oltre ad un'auto blindata in più. (anc)