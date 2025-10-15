2025
L'ufficio di presidenza della commissione di Vigilanza sulla Rai è convocato giovedì 11 dicembre 2025 alle 9 per esaminare la richiesta della procura della Repubblica di acquisizione della parte secretata dell'audizione di Sigfrido Ranucci, tenutasi a San Macuto lo scorso 5 novembre. Lo riporta l’agenzia Ansa venerdì 5 dicembre 2025, ricordando che la procura sta indagando sull'attentato ai danni del conduttore di Report avvenuto il 16 ottobre a Pomezia, davanti all'abitazione del giornalista.
Il 3 dicembre l'ufficio di presidenza della Vigilanza ha dato il via libera all'unanimità alla trasmissione al Copasir degli atti secretati dell'audizione di Ranucci. (anc)