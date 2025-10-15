Sigfrido Ranucci (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

06 Dic 2025

La procura chiede gli atti su Ranucci, l’11 dicembre la richiesta sarà esaminata dalla Vigilanza Rai

L’Ufficio di presidenza valuterà la domanda di acquisizione della parte secretata dell'audizione del conduttore di Report tenutasi a San Macuto lo scorso 5 novembre.

L'ufficio di presidenza della commissione di Vigilanza sulla Rai è convocato giovedì 11 dicembre 2025 alle 9 per esaminare la richiesta della procura della Repubblica di acquisizione della parte secretata dell'audizione di Sigfrido Ranucci, tenutasi a San Macuto lo scorso 5 novembre. Lo riporta l’agenzia Ansa venerdì 5 dicembre 2025, ricordando che la procura sta indagando sull'attentato ai danni del conduttore di Report avvenuto il 16 ottobre a Pomezia, davanti all'abitazione del giornalista.



Il 3 dicembre l'ufficio di presidenza della Vigilanza ha dato il via libera all'unanimità alla trasmissione al Copasir degli atti secretati dell'audizione di Ranucci. (anc)