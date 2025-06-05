La Federazione nazionale della Stampa italiana ha inviato mercoledì 10 dicembre 2025 alla premier Giorgia Meloni e alla presidente del Commissione europea Ursula von der Leyen l’appello ‘La stampa internazionale entri a Gaza!’, promosso assieme al Movimento Giustizia e Pace in Medio Oriente e al Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti. Hanno sottoscritto l’appello tutte le Associazioni regionali di stampa e gli Odg regionali, oltre che varie associazioni e direttori di quotidiani e tv.
Nell’appello si chiede ai vertici del governo italiano e dell’Unione europea di «esercitare una pressione reale e immediata sul governo di Israele affinché vengano revocati, senza ulteriori indugi, il blocco imposto all’ingresso dei giornalisti internazionali nella Striscia di Gaza e le restrizioni alla stampa nei territori palestinesi occupati di Cisgiordania e Gerusalemme Est».
PER APPROFONDIRE
Di seguito è possibile scaricare l’appello ‘La stampa internazionale entri a Gaza!’ in formato pdf: