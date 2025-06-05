CERCA
Un momento della conferenza stampa di presentazione dell’appello il 12 novembre 2025
Appelli 10 Dic 2025

'La stampa internazionale entri a Gaza!': inviato l'appello a Meloni e von der Leyen

Il documento, promosso assieme al Movimento Giustizia e Pace in Medio Oriente e al Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti, è stato sottoscritto da tutte le Associazioni regionali di stampa e dagli Odg regionali, oltre che da varie associazioni e direttori di quotidiani e tv.

La Federazione nazionale della Stampa italiana ha inviato mercoledì 10 dicembre 2025 alla premier Giorgia Meloni e alla presidente del Commissione europea Ursula von der Leyen l’appello ‘La stampa internazionale entri a Gaza!’, promosso assieme al Movimento Giustizia e Pace in Medio Oriente e al Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti. Hanno sottoscritto l’appello tutte le Associazioni regionali di stampa e gli Odg regionali, oltre che varie associazioni e direttori di quotidiani e tv.

Nell’appello si chiede ai vertici del governo italiano e dell’Unione europea di «esercitare una pressione reale e immediata sul governo di Israele affinché vengano revocati, senza ulteriori indugi, il blocco imposto all’ingresso dei giornalisti internazionali nella Striscia di Gaza e le restrizioni alla stampa nei territori palestinesi occupati di Cisgiordania e Gerusalemme Est».

PER APPROFONDIRE
Di seguito è possibile scaricare l’appello ‘La stampa internazionale entri a Gaza!’ in formato pdf:

 'La stampa internazionale entri a Gaza!'
Appelli
12 Nov 2025
Appello dei giornalisti italiani: «La stampa internazionale entri a Gaza!»
Appelli
23 Lug 2025
Gaza, l'appello di Afp per i suoi giornalisti nella Striscia: «Ci rifiutiamo di vederli morire»
Appelli
05 Giu 2025
Appello di 130 media e organizzazioni internazionali per la libertà di stampa: «Fateci entrare a Gaza»
