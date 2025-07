L’appello dei giornalisti di Afp

23 Lug 2025

Gaza, l’appello di Afp per i suoi giornalisti nella Striscia: «Ci rifiutiamo di vederli morire»

I cronisti dell’agenzia di stampa francese lanciano l’allarme sulle condizioni dei colleghi, molti dei quali non sono più in grado di lavorare a causa della malnutrizione

«Ci rifiutiamo di vederli morire». Con queste parole Sdj, l’associazione che riunisce i cronisti dell’agenzia di stampa France Presse (Afp) lancia un appello urgente per i suoi giornalisti nella Striscia di Gaza, oggi esposti al rischio concreto di morire di fame.



A Gaza, l'Afp opera attualmente con un piccolo gruppo di collaboratori locali: un giornalista freelance, tre fotografi e sei videomaker. Sono loro a garantire una delle poche voci rimaste all'interno della Striscia, da cui i media stranieri sono esclusi da mesi. Il personale permanente dell'agenzia ha lasciato l'area all'inizio del 2024, e da allora la copertura giornalistica si regge interamente sul lavoro dei freelance, che vivono nelle stesse condizioni estreme dei civili.



Secondo i giornalisti dell'agenzia di stampa, nella Striscia sempre più colleghi non sono più in grado di lavorare a causa della malnutrizione. «Vediamo la loro situazione peggiorare – scrivono i giornalisti di Afp nel comunicato diffuso lunedì 21 luglio 2025 -. Sono giovani e le forze li stanno abbandonando. La maggior parte non ha più la capacità fisica di spostarsi nell’enclave per svolgere il proprio lavoro. Le loro strazianti richieste d’aiuto sono ormai quotidiane. Negli ultimi giorni, abbiamo capito dai loro brevi messaggi che le loro vite non contano più molto e che il loro coraggio, dedicato per molti mesi a informare il mondo intero, non li aiuterà a sopravvivere. Rischiamo di venire a conoscenza della loro morte da un momento all’altro, ed è insopportabile». (anc)