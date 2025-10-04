Francesco Nicodemo (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

06 Nov 2025

Caso Paragon, c’è un nuovo spiato: è Francesco Nicodemo, comunicatore vicino al Pd

A svelare il nuovo caso è Fanpage sul suo sito web. L’ex spin doctor di Matteo Renzi: «Nelle conversazioni che potrebbero aver scaricato dal mio telefono ci sono i messaggi di tanti candidati e di tanti parlamentari».

Nuovi sviluppi nel caso Paragon: come riporta Fanpage sul suo sito web giovedì 6 novembre 2025, Francesco Nicodemo, ex spin doctor di Matteo Renzi e comunicatore vicino al Pd, ha ricevuto un messaggio da Whatsapp Support lo scorso 31 gennaio con cui è venuto a conoscenza di essere stato spiato.



«Nelle conversazioni che potrebbero aver scaricato dal mio telefono ci sono i messaggi di tanti candidati e di tanti parlamentari – ha detto il fondatore dell’agenzia di comunicazione Lievito nel corso di una conversazione con il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato-. Noi lavoriamo alla comunicazione digital dei gruppi parlamentari del Pd. Oltre al fatto che se anche ho smesso con la politica attiva, il Pd è la mia famiglia di origine e con moltissimi dirigenti, parlamentari, sindaci ho rapporto personali consolidati da decenni».



Si tratta quindi dell’ennesimo caso di spionaggio nei confronti di un comunicatore: nello scorso febbraio la Federazione nazionale della Stampa italiana e l'Ordine nazionale dei giornalisti hanno presentato una denuncia, contro ignoti, alla procura di Roma per fare chiarezza sul caso dei giornalisti spiati attraverso lo spyware Graphite di Paragon. (anc)