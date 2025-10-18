CERCA
Pietro Comito commenta l'accaduto al Tg regionale (Foto: streaming da rainews.it/tgr/calabria)
Minacce 15 Nov 2025

Vibo Valentia, danneggiata l'auto del giornalista Pietro Comito

Il cronista, collaboratore dell'emittente televisiva 'Video Calabria', ha denunciato l'accaduto sui social. Fnsi: «Si faccia al più presto piena luce sull'accaduto».

Intimidazione a Vibo Valentia ai danni del giornalista Pietro Comito, collaboratore dell'emittente televisiva 'Video Calabria'. Come riporta l'agenzia Ansa, venerdì 14 novembre 2025, persone non identificate hanno danneggiato l'auto del cronista, parcheggiata in piazza Santa Maria, nel centro della città, tracciando su una fiancata con un oggetto appuntito una profonda riga.

Comito ha denunciato l'accaduto con un video pubblicato sui suoi canali social. «Lascio la mia auto parcheggiata - scrive il giornalista - e ritrovo un bel pensiero da parte di qualcuno. A chi ritiene che io possa fare un passo indietro dico questo: nella mia vita ho incassato colpi ben più duri e li ho affrontati con coraggio. Non sono come voi, vigliacchi. Io vi guardo e vi affronto a testa alta. Vibo Valentia è una città bellissima. Voi non siete come noi. Ci sono persone che credono in me e apprezzano ciò che faccio. Non sono solo. C'è un cordone sanitario intorno a me che vi permette di agire solo nell'ombra».

Solidarietà al collega viene espressa dalla Federazione nazionale della Stampa italiana, che auspica sia fatta al più presto piena luce sull'accaduto. (mf)

