CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Il volantino contro Alfredo Faieta (Foto: da alg.it)
Minacce 06 Nov 2025

Milano, volantini contro giornalista. Alg: «Iniziative vigliacche»

Il sindacato regionale al fianco di Alfredo Faieta: «Il fatto che il collega abbia recentemente focalizzato le sue inchieste su urbanistica e costruttori - negli ultimi tempi di grande attualità nella metropoli meneghina- lascia presupporre che da lì vengano gli autori».

«Volantini infamanti distribuiti per Milano contro un giornalista per delegittimare lui e il suo lavoro. Questo accade, da giorni, nel capoluogo lombardo, capitale italiana dell'editoria. Gli autori - ovviamente anonimi - vogliono colpire Alfredo Faieta, giornalista di Milano Today, ritratto nei volantini con una caricatura da “asino” (cappello pinocchiesco, orecchie e naso lunghi) e frasi che bollano come falsità le notizie che il giornalista ha approfondito e pubblicato ultimamente». Così in una nota pubblicata giovedì 6 novembre 2025 sul suo sito web l’Associazione Lombarda dei Giornalisti.

Il sindacato regionale prosegue: «Il fatto che il collega Alfredo abbia recentemente focalizzato le sue inchieste su urbanistica e costruttori - negli ultimi tempi di grande attualità nella metropoli meneghina- lascia presupporre che da lì vengano gli autori».

Il presidente dell’Alg, Paolo Perucchini, ha commentato: «Ad Alfredo e ai colleghi di Milano Today va la solidarietà dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti. I vigliacchi che, nell’anonimato, pensano di risultare simpatici sono in realtà pericolosi nemici dell'informazione e della libera stampa. Ad Alfredo Faieta e a Milano Today i giornalisti lombardi esprimono la loro vicinanza». (anc)

@fnsisocial
Minacce
05 Nov 2025
Giuseppe Bascietto sotto tutela per le sue inchieste sulla mafia, la solidarietà di Stampa Romana
Minacce
03 Nov 2025
Novara, giornalista avvicinato e intimidito durante una manifestazione
Minacce
28 Ott 2025
Unesco, una locandina per le giornaliste minacciate
 Le altre news

Articoli correlati

Sentenze29 Ott 2025
Processo Origone, definitiva la condanna a un anno per i 4 agenti
Libertà di informazione29 Ott 2025
Vigilanza Rai, il 5 novembre audizione di Ranucci
Sentenze24 Ott 2025
Bergamo, altre due condanne per minacce al giornalista Paolo Berizzi
Associazioni18 Ott 2025
Aggredita a Modena giornalista del direttivo Aser, la solidarietà dei colleghi
Usigrai15 Ott 2025
Usigrai: «Lucilla Masucci aggredita a Reggio Calabria. Terza giornalista colpita in due giorni»
Osservatorio Cronisti Minacciati13 Ott 2025
Cronisti minacciati, casi in aumento: 81 nei primi sei mesi del 2025. I nuovi dati del Viminale
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits