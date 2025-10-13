Il volantino contro Alfredo Faieta (Foto: da alg.it)

06 Nov 2025

Milano, volantini contro giornalista. Alg: «Iniziative vigliacche»

Il sindacato regionale al fianco di Alfredo Faieta: «Il fatto che il collega abbia recentemente focalizzato le sue inchieste su urbanistica e costruttori - negli ultimi tempi di grande attualità nella metropoli meneghina- lascia presupporre che da lì vengano gli autori».

«Volantini infamanti distribuiti per Milano contro un giornalista per delegittimare lui e il suo lavoro. Questo accade, da giorni, nel capoluogo lombardo, capitale italiana dell'editoria. Gli autori - ovviamente anonimi - vogliono colpire Alfredo Faieta, giornalista di Milano Today, ritratto nei volantini con una caricatura da “asino” (cappello pinocchiesco, orecchie e naso lunghi) e frasi che bollano come falsità le notizie che il giornalista ha approfondito e pubblicato ultimamente». Così in una nota pubblicata giovedì 6 novembre 2025 sul suo sito web l’Associazione Lombarda dei Giornalisti.



Il sindacato regionale prosegue: «Il fatto che il collega Alfredo abbia recentemente focalizzato le sue inchieste su urbanistica e costruttori - negli ultimi tempi di grande attualità nella metropoli meneghina- lascia presupporre che da lì vengano gli autori».



Il presidente dell’Alg, Paolo Perucchini, ha commentato: «Ad Alfredo e ai colleghi di Milano Today va la solidarietà dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti. I vigliacchi che, nell’anonimato, pensano di risultare simpatici sono in realtà pericolosi nemici dell'informazione e della libera stampa. Ad Alfredo Faieta e a Milano Today i giornalisti lombardi esprimono la loro vicinanza». (anc)