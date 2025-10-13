CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: @_Carabinieri
Minacce 03 Nov 2025

Novara, giornalista avvicinato e intimidito durante una manifestazione

Il collega della Voce di Novara Luca Galuppini aggredito verbalmente durante una iniziativa indetta dal "Comitato Remigrazione e riconquista".

Durante la manifestazione indetta dal "Comitato Remigrazione e riconquista" a Novara sabato 1° novembre 2025, il giornalista della Voce di Novara Luca Galuppini è stato «avvicinato e intimidito verbalmente da uno dei partecipanti, con indosso una collanina raffigurante la svastica, che lo ha seguito per impedirgli di scattare foto e riprendere la manifestazione». Lo racconta lo stesso giornalista sul sito web del giornale, aggiungendo che «la situazione ha richiesto l’intervento di Polizia e Carabinieri che hanno evitato ulteriori incidenti. L’atteggiamento nei miei confronti ha assunto fin da subito i contorni di un tentativo di intimidazione, esplicito nel linguaggio e nei gesti. Non un diverbio momentaneo, ma un modo per ribadire che chi racconta certi fatti non è gradito, che la cronaca è tollerata solo finché resta compiacente. La Voce ha, infatti, già dedicato vari articoli al ritorno in città di sigle e simboli riconducibili all’estrema destra. Dalle manifestazioni dell’8 febbraio, in cui erano presenti CasaPound e Rete dei Patrioti con il patrocinio della Provincia, alle affissioni di manifesti di CasaPound negli spazi pubblici comunali, fino alla presenza in queste manifestazioni, compresa quella odierna, della referente novarese del comitato 10 Febbraio, Cristina Avvignano, già presente alla commemorazione per Vittorio Doré dove i manifestanti avevano fatto il saluto romano e il “presente” di fronte al cippo del cimitero di Trecate».

Il giornalista conclude: «Cercare di ostacolare chi svolge questo lavoro non significa colpire una persona, ma mettere in discussione un principio costituzionale: la libertà di informazione sancita dall’articolo 21. Senza questo spazio di racconto, ogni dibattito pubblico rischia di ridursi a monologo. La scena di questa mattina restituisce così il ritratto di un clima difficile, quasi sospeso tra diffidenza e ostilità, dove chi documenta appare come un corpo estraneo, un ospite sgradito. Ma proprio nei momenti in cui la piazza si chiude e l’aria si fa pesante, il compito del giornalismo diventa ancora più necessario: esserci, osservare, raccontare. È un dovere verso i lettori, ma anche una forma di resistenza civile, l’unico modo per continuare a difendere il diritto di tutti a conoscere ciò che accade». (anc)

@fnsisocial
Minacce
28 Ott 2025
Unesco, una locandina per le giornaliste minacciate
Minacce
28 Ott 2025
Giornalisti minacciati, nel 2025 casi aumentati del 78%
Minacce
28 Ott 2025
Vittorio Feltri aggredito a Milano, la solidarietà della Fnsi
 Le altre news

Articoli correlati

Sentenze29 Ott 2025
Processo Origone, definitiva la condanna a un anno per i 4 agenti
Libertà di informazione29 Ott 2025
Vigilanza Rai, il 5 novembre audizione di Ranucci
Sentenze24 Ott 2025
Bergamo, altre due condanne per minacce al giornalista Paolo Berizzi
Associazioni18 Ott 2025
Aggredita a Modena giornalista del direttivo Aser, la solidarietà dei colleghi
Usigrai15 Ott 2025
Usigrai: «Lucilla Masucci aggredita a Reggio Calabria. Terza giornalista colpita in due giorni»
Osservatorio Cronisti Minacciati13 Ott 2025
Cronisti minacciati, casi in aumento: 81 nei primi sei mesi del 2025. I nuovi dati del Viminale
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits