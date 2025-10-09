La locandina dell’Unesco

28 Ott 2025

Unesco, una locandina per le giornaliste minacciate

La campagna è stata lanciata in vista del 2 novembre, Giornata mondiale dell’Onu per mettere fine all’impunità per i reati contro i cronisti.

In vista della ricorrenza della Giornata mondiale dell’Onu per mettere fine all’impunità per i reati contro i giornalisti, ricorrenza che cade il 2 Novembre, l’Unesco ha lanciato una campagna con l’obiettivo di segnalare a tutti i rischi che corrono le giornaliste, che sono un doppio bersaglio (in quanto donne e in quanto giornaliste).



La campagna punta sulla pubblicazione a titolo gratuito sui giornali della locandina, per fare crescere fra i lettori la consapevolezza di questo problema.



Di seguito è possibile scaricare il file in formato jpg: