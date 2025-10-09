2025
In vista della ricorrenza della Giornata mondiale dell’Onu per mettere fine all’impunità per i reati contro i giornalisti, ricorrenza che cade il 2 Novembre, l’Unesco ha lanciato una campagna con l’obiettivo di segnalare a tutti i rischi che corrono le giornaliste, che sono un doppio bersaglio (in quanto donne e in quanto giornaliste).
La campagna punta sulla pubblicazione a titolo gratuito sui giornali della locandina, per fare crescere fra i lettori la consapevolezza di questo problema.
Di seguito è possibile scaricare il file in formato jpg: