La locandina dell’Unesco
Minacce 28 Ott 2025

Unesco, una locandina per le giornaliste minacciate

La campagna è stata lanciata in vista del 2 novembre, Giornata mondiale dell’Onu per mettere fine all’impunità per i reati contro i cronisti.

In vista della ricorrenza della Giornata mondiale dell’Onu per mettere fine all’impunità per i reati contro i giornalisti, ricorrenza che cade il 2 Novembre, l’Unesco ha lanciato una campagna con l’obiettivo di segnalare a tutti i rischi che corrono le giornaliste, che sono un doppio bersaglio (in quanto donne e in quanto giornaliste).

La campagna punta sulla pubblicazione a titolo gratuito sui giornali della locandina, per fare crescere fra i lettori la consapevolezza di questo problema.

Di seguito è possibile scaricare il file in formato jpg:

 La locandina dell’Unesco
Minacce
28 Ott 2025
Giornalisti minacciati, nel 2025 casi aumentati del 78%
Minacce
28 Ott 2025
Vittorio Feltri aggredito a Milano, la solidarietà della Fnsi
Minacce
20 Ott 2025
Mattarella: «Attentato a Ranucci allarmante, serve forte reazione». Il 22 ottobre Piantedosi riferirà in Parlamento
